Nitriansky kraj začal s prestavbou frekventovanej križovatky v Nitre

Nitra 27. augusta (TASR) - Symbolickým poklepaním základného kameňa sa v utorok začala prestavba križovatky ciest II/513 a III/1677 v nitrianskej mestskej časti Mlynárce. Investíciu hradí zo svojho rozpočtu Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Ako informoval, náklady na stavebné práce sú vo výške 840.000 eur s DPH.



Križovatka je vstupnou bránou do Nitry a je súčasťou cestného ťahu v smere od Hlohovca. "Je jedným z najvyťaženejších úsekov ciest v našom kraji. Za posledné roky dosiahol tento úsek maximálnu vyťaženosť a stalo sa tu i niekoľko dopravných nehôd, v niektorých prípadoch aj s tragickými následkami. Bezpečnosť je pre nás kľúčová. Preto sme sa rozhodli prestavať túto stykovú križovatku na okružnú," uviedol predseda NSK Branislav Becík.



Ako doplnil, doba výstavby križovatky je naplánovaná na 11 mesiacov. Predpokladaný termín otvorenia je máj 2025. "Je možné, že sa výstavba o mesiac skráti. Všetko záleží od počasia a ďalších okolností. Ak pôjde všetko dobre, môžeme získať mesiac k dobru a dať túto križovatku do prevádzky už v apríli 2025. Ďakujem poslancom NSK, že zámer prestavby križovatky schválili. Takýmto spôsobom pomôžeme obyvateľom, ktorí žijú v okolitých obciach a dennodenne strávia dlhý čas v kolónach, keď dochádzajú do zamestnania alebo vozia deti do škôl," skonštatoval Becík.



Práce na prestavbe stykovej križovatky na okružnú sa začali už začiatkom augusta. "Prvá etapa sa skončí zimnou údržbou. Zatiaľ nebudú žiadne stavebné obmedzenia a stavba povedie mimo hlavného telesa komunikácie," dodal Marián Školník, ktorý na projekte vykonáva stavebný dozor.