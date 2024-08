Nitriansky kraj začal s rekonštrukciou oporného múru v Ladiciach

Ladice 13. augusta (TASR) - Vytýčením inžinierskych sietí a geodetickým vytýčením stavby začala rekonštrukcia oporného múru v Ladiciach v okrese Zlaté Moravce. Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zaplatí zhotoviteľovi za práce 206.099 eur s DPH. Súčasťou prác je aj úprava svahu koryta potoka Drevenica, informoval NSK.



Oporný múr v Ladiciach je v havarijnom stave. Na ceste tretej triedy, ktorá vedie ponad potok, hrozil zosuv. Ak by došlo k vážnemu poškodeniu cesty, obyvatelia susednej obce Kostoľany pod Tríbečom by prišli o jedinú prístupovú cestu do ich obce, upozornila samospráva.



Na mieste, kde bola narušená stabilita múru, dobudujú doplňujúci múr dlhý 77 metrov a široký pol metra, ktorý bude vedený rovnobežne s jestvujúcim poškodeným múrom. Práce by mali byť ukončené do šiestich mesiacov od odovzdania stavby zhotoviteľovi.