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Nitriansky kraj začal s výstavbou nového zariadenia pre seniorov
Nové zariadenie vyrastie na pozemkoch vo vlastníctve kraja v centre obce Mužla.
Autor TASR
Mužla 10. novembra (TASR) - V obci Mužla v okrese Nové Zámky vyrastie nové zariadenie sociálnych služieb. Úrad pre verejné obstarávanie ukončil kontrolu verejného obstarávania bez zistení a bez finančnej korekcie. Zmluva so zhotoviteľom je účinná, Nitriansky samosprávny kraj (NSK) odovzdal stavenisko zhotoviteľovi, potvrdil predseda NSK Branislav Becík.
Celková hodnota investície predstavuje viac ako jeden milión eur. Na financovaní projektu Európskej únie sa spolupodieľa štát a NSK. Realizácia stavby je naplánovaná na 13 mesiacov od prevzatia staveniska.
Nové zariadenie vyrastie na pozemkoch vo vlastníctve kraja v centre obce Mužla. Po dostavbe poskytne zázemie pre 12 seniorov. Organizačne bude patriť pod existujúce ZSS Dunaj v Kováčove, stane sa jeho pobočkou.
Dvojpodlažný objekt s charakterom bytového domu bude pozostávať zo štyroch samostatných bytových jednotiek. Každá z nich poskytne bývanie trom prijímateľom sociálnych služieb. Súčasťou objektu budú aj priestory pre zamestnancov a potrebné zázemie.
Priestory budú prístupné aj osobám na invalidnom vozíku, pričom každá bytová jednotka bude mať priamy kontakt s exteriérom prostredníctvom záhrady alebo priestrannej lodžie. Budova bude vybavená výťahom, tepelným čerpadlom a solárnymi panelmi na ohrev teplej úžitkovej vody.
NSK spustil v posledných týždňoch do testovacej prevádzky nové zariadenia pre seniorov v Horných Lefantovciach, Dvoroch nad Žitavou a Zlatých Moravciach. V príprave sú ďalšie projekty v Mani, Kolíňanoch, Dolných a Horných Lefantovciach. „Rozširovaním kapacít sociálnych služieb reagujeme na demografický vývoj v kraji,“ skonštatoval Becík.
Celková hodnota investície predstavuje viac ako jeden milión eur. Na financovaní projektu Európskej únie sa spolupodieľa štát a NSK. Realizácia stavby je naplánovaná na 13 mesiacov od prevzatia staveniska.
Nové zariadenie vyrastie na pozemkoch vo vlastníctve kraja v centre obce Mužla. Po dostavbe poskytne zázemie pre 12 seniorov. Organizačne bude patriť pod existujúce ZSS Dunaj v Kováčove, stane sa jeho pobočkou.
Dvojpodlažný objekt s charakterom bytového domu bude pozostávať zo štyroch samostatných bytových jednotiek. Každá z nich poskytne bývanie trom prijímateľom sociálnych služieb. Súčasťou objektu budú aj priestory pre zamestnancov a potrebné zázemie.
Priestory budú prístupné aj osobám na invalidnom vozíku, pričom každá bytová jednotka bude mať priamy kontakt s exteriérom prostredníctvom záhrady alebo priestrannej lodžie. Budova bude vybavená výťahom, tepelným čerpadlom a solárnymi panelmi na ohrev teplej úžitkovej vody.
NSK spustil v posledných týždňoch do testovacej prevádzky nové zariadenia pre seniorov v Horných Lefantovciach, Dvoroch nad Žitavou a Zlatých Moravciach. V príprave sú ďalšie projekty v Mani, Kolíňanoch, Dolných a Horných Lefantovciach. „Rozširovaním kapacít sociálnych služieb reagujeme na demografický vývoj v kraji,“ skonštatoval Becík.