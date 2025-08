Nitriansky kraj začína s opravou mosta vo Vieske nad Žitavou

Vieska nad Žitavou 4. augusta (TASR) - Most na ceste III/1630 v obci Vieska nad Žitavou v okrese Zlaté Moravce je od pondelka uzavretý pre všetky typy dopravy. Dôvodom je rekonštrukcia 80-ročného mosta. Nitriansky samosprávny kraj (NSK) po posúdení jeho stavu rozhodol, že most bude odstránený a nahradí ho úplne nový, informovala Karina Olejárová z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.



Kraj za modernizáciu mosta zaplatí takmer 660.000 eur. Prestavba by mala trvať 10 mesiacov vrátane zimnej stavebnej uzávery. „Urobíme všetko preto, aby nový most začal slúžiť motoristom i obyvateľom obce ešte pred letnými prázdninami v roku 2026,“ povedal predseda NSK Branislav Becík.



Mostný objekt, ktorý prepája brehy rieky Žitava, je v havarijnom stave. Z dôvodu protipovodňovej ochrany je zároveň nutné postaviť ho na vyššej kóte a bez stredového piliera, čím sa zabezpečí aj väčší prietok vody v čase zvýšenej hladiny rieky. „Mostný objekt vykazuje závažné konštrukčné poruchy, ktoré ovplyvňujú jeho zaťažiteľnosť na hranici havárie. Nové premostenie bude jednopoľové, nebude mať stredový pilier, ako to bolo pri pôvodnom moste. Práve to je dôležité z hľadiska prietočnej kapacity,“ skonštatovala Olejárová.



Búracie práce sa začnú v najbližších dňoch odfrézovaním asfaltu, vybúraním nosnej konštrukcie, opôr a odstránením zábradlia. Následne zhotoviteľ pristúpi k celkovej demolácii premostenia vrátane základov.



Počas komplexnej rekonštrukcie mosta bude doprava presmerovaná na obchádzkové trasy. Tie povedú pre osobnú aj nákladnú dopravu v smere na obec Tesárske Mlyňany po ceste II/511, III/1582 a miestnej komunikácii.