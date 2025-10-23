< sekcia Regióny
Nitriansky kraj začína s rekonštrukciou mosta v Tekovských Lužanoch
Na rekonštrukciu mosta v Tekovských Lužanoch vyčlenila krajská samospráva zo svojho rozpočtu viac ako 570.000 eur. Modernizácia potrvá približne šesť mesiacov.
Autor TASR
Nitra/Tekovské Lužany 23. októbra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) spúšťa modernizáciu premostenia nad potokom Lužianka v Tekovských Lužanoch v Levickom okrese. Práce odštartujú v posledný októbrový pondelok (27. 10.) a vyžiadajú si dopravné obmedzenia, upozornil predseda NSK Branislav Becík.
Na rekonštrukciu mosta v Tekovských Lužanoch vyčlenila krajská samospráva zo svojho rozpočtu viac ako 570.000 eur. Modernizácia potrvá približne šesť mesiacov.
Stav mostného objektu z roku 1970 bol podľa poslednej diagnostiky vyhodnotený ako veľmi zlý. Zhotoviteľ v rámci stavebných prác existujúci most čiastočne zdemoluje, vymení nosnú konštrukciu a mostný zvršok. Príde aj k sanácii spodnej časti stavby a k zosilneniu zakladania pomocou mikropilót. Súčasťou projektu sú aj úpravy komunikácie pred a za mostom v celkovej dĺžke takmer 65 metrov.
Dopravné obmedzenia sú naplánované tak, aby boli pre obyvateľov čo najmenej zaťažujúce. Zriadené budú aj nové dočasné zastávky pre autobusovú dopravu v oboch smeroch, presunuté o kúsok ďalej ako pôvodné, skonštatoval Peter Csámpai z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Počas výstavby bude cesta III/1576 uzavretá v oboch smeroch na úseku približne 50 metrov. Premávka bude presmerovaná na obchádzkovú trasu dlhú približne 1,2 kilometra v rámci obce Tekovské Lužany po ceste III/1575 (Ulica SNP) na cestu I/75 (Ulica J. A. Komenského) a opäť na cestu III/1576 (Poštová ulica). Pre peších sú k dispozícii lávky v tesnej blízkosti modernizovaného mosta.
Pre autobusové linky premávajúce na trase Levice - Kalná nad Hronom - Bajka - Tekovské Lužany - Medvecké - Plavé Vozokany bude platiť rovnaká obchádzková trasa ako pre ostatných motoristov. Vzhľadom na uzáveru Poštovej ulice budú počas prestavby mosta zriadené dočasné náhradné autobusové zastávky na ceste III/1576.
NSK za posledné tri roky zrekonštruoval a opravil 69 mostov. V tomto roku plánuje dokončiť ešte 11 mostov, čiže do konca roka 2025 bude zmodernizovaných celkovo 80 mostov. V budúcom roku pripravuje opravu 27 mostov. „Do konca roka 2026 by sme mali mať v kraji opravených spolu 107 mostov,“ zhodnotil Becík.
Na rekonštrukciu mosta v Tekovských Lužanoch vyčlenila krajská samospráva zo svojho rozpočtu viac ako 570.000 eur. Modernizácia potrvá približne šesť mesiacov.
Stav mostného objektu z roku 1970 bol podľa poslednej diagnostiky vyhodnotený ako veľmi zlý. Zhotoviteľ v rámci stavebných prác existujúci most čiastočne zdemoluje, vymení nosnú konštrukciu a mostný zvršok. Príde aj k sanácii spodnej časti stavby a k zosilneniu zakladania pomocou mikropilót. Súčasťou projektu sú aj úpravy komunikácie pred a za mostom v celkovej dĺžke takmer 65 metrov.
Dopravné obmedzenia sú naplánované tak, aby boli pre obyvateľov čo najmenej zaťažujúce. Zriadené budú aj nové dočasné zastávky pre autobusovú dopravu v oboch smeroch, presunuté o kúsok ďalej ako pôvodné, skonštatoval Peter Csámpai z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Počas výstavby bude cesta III/1576 uzavretá v oboch smeroch na úseku približne 50 metrov. Premávka bude presmerovaná na obchádzkovú trasu dlhú približne 1,2 kilometra v rámci obce Tekovské Lužany po ceste III/1575 (Ulica SNP) na cestu I/75 (Ulica J. A. Komenského) a opäť na cestu III/1576 (Poštová ulica). Pre peších sú k dispozícii lávky v tesnej blízkosti modernizovaného mosta.
Pre autobusové linky premávajúce na trase Levice - Kalná nad Hronom - Bajka - Tekovské Lužany - Medvecké - Plavé Vozokany bude platiť rovnaká obchádzková trasa ako pre ostatných motoristov. Vzhľadom na uzáveru Poštovej ulice budú počas prestavby mosta zriadené dočasné náhradné autobusové zastávky na ceste III/1576.
NSK za posledné tri roky zrekonštruoval a opravil 69 mostov. V tomto roku plánuje dokončiť ešte 11 mostov, čiže do konca roka 2025 bude zmodernizovaných celkovo 80 mostov. V budúcom roku pripravuje opravu 27 mostov. „Do konca roka 2026 by sme mali mať v kraji opravených spolu 107 mostov,“ zhodnotil Becík.