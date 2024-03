Nitriansky kraj založí spoločnosť na integrovaný dopravný systém

Nitra 19. marca (TASR) - Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na svojom marcovom rokovaní schválili založenie obchodnej spoločnosti s názvom Integrovaná doprava Nitrianskeho samosprávneho kraja. Jediným zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným je NSK, ktorý do spoločnosti vložil 65.000 eur. Úrad NSK odhadol náklady na založenie a fungovanie firmy v roku 2024 na približne 300.000 eur.



Hlavnou úlohou novej spoločnosti bude vytvorenie integrovaného dopravného systému na území Nitrianskeho kraja. Podľa slov predsedu NSK Branislava Becíka ide o prvý krok k dosiahnutiu tohto cieľa. "Ešte nás čaká veľmi dlhá cesta. Verím, že do nejakých troch, štyroch rokov by mohla integrovaná doprava v Nitrianskom kraji fungovať. Nie je to len cestovanie v regióne na jeden cestovný lístok, je to aj synchronizácia jednotlivých druhov dopravy. Chcel by som, aby ďalšou nadstavbou bolo, že určité kategórie cestujúcich, či už dôchodcovia, alebo školopovinné deti, budú cestovať za cenu lístka, ktorá sa bude postupne približovať nule," skonštatoval Becík.



Podľa krajského poslanca Daniel Balka NSK pri budovaní integrovaného dopravného systému zaostáva. "Päť krajov už má nejaký stupeň funkčného integrovaného systému. Preto som rád, že Úrad NSK našiel odvahu a predložil návrh na zriadenie inštitúcie, ktorá sa bude tejto téme vážne venovať. Nejde o jednoduchú úlohu. Bude treba komunikovať so všetkými dopravcami. Od integrovaného systému dopravy sa očakáva v prvom rade jednoduchosť. Teda cestovanie na jeden lístok vo verejnej doprave, ktorá je vzájomne prepojená a nadväzuje na seba. Zároveň si bude cestujúci môcť v jednej aplikácii všetky spoje a potrebné informácie vyhľadať a kúpiť aj cestovné lístky," uviedol Balko.



Kraj chcel pôvodne založiť podnik spoločne s mestom Nitra. Mestské zastupiteľstvo však o vstupe Nitry do firmy nakoniec nerokovalo, pretože väčšina poslancov rozhodla, aby bol materiál vrátený na dopracovanie. Dôvodom mala byť nespokojnosť mestských poslancov s postavením mesta v orgánoch spoločnosti. "Začiatok budovania integrovaného dopravného systému privítali okresné mestá. Je potrebné, aby aj krajské mesto Nitra a jeho poslanci pochopili, že je to veľmi dôležité," zdôraznil Becík.