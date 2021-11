Nitriansky kraj zaočkoval cez víkend viac ako 2000 záujemcov

Nitra 9. novembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) počas uplynulého víkendu zaočkoval vo svojich veľkokapacitných očkovacích centrách (VOC) vyše 2000 záujemcov. Očkovať sa bude dať aj počas najbližšieho víkendu.



V sobotu 6. novembra sa do VOC v Štúrove prišlo zaočkovať 825 záujemcov, aj neregistrovaných. Podávali sa očkovacie látky od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna. Z tohto počtu bolo treťou dávkou preočkovaných 666 ľudí. O deň neskôr vo VOC v Nitre zaočkovali vakcínami od Moderny, Pfizer/BioNTech a Johnson & Johnson 1191 osôb, z toho 904 treťou dávkou, informovala hovorkyňa predsedu kraja Oľga Prekopová.



Počas najbližšieho víkendu NSK opäť otvára svoje vakcinačné centrá. Registrovaným pacientom budú v sobotu (13. 11.) i v nedeľu (14. 11.) vo VOC v Nitre podávať v čase od 8.00 do 14.00 h vakcínu Comirnaty od Pfizer/BioNTech a od 14.15 do 15.00 h vakcínu Janssen od Johnson & Johnson. Vo VOC Šaľa budú v sobotu registrovaných záujemcov očkovať od 8.00 do 12.00 h vakcínou Comirnaty, od 12.30 do 13.30 h vakcínou od Moderny a od 13.45 do 15.00 h vakcínou Janssen. Vo VOC v Štúrove bude pokračovať vakcinácia v nedeľu. Registrovaných pacientov budú očkovať vakcínou od Pfizer/BioNTech od 8.00 do 14.00 h a vakcínou od Moderny od 14.30 do 15.00 h.



Krajská samospráva ponúka cez víkend vo svojich vakcinačných centrách termíny aj neregistrovaným záujemcom. Vo VOC Nitra zaočkujú v sobotu neregistrovaných vakcínami Janssen v čase od 14.15 do 15.00 h a Comirnaty od 15.00 do 15.30 h. V nedeľu podajú neregistrovaným záujemcom očkovaciu látky Janssen od 14.15 do 15.00 h a od 15.00 do 15.30 h Comirnaty, a to dospelým i deťom.



Vo VOC Šaľa zaočkujú v sobotu neregistrovaných záujemcov vakcínami od Pfizer/BioNTech od 8.00 do 12.00 h, od Johnson & Johnson od 13.45 do 15.00 h a vakcínou od Moderny od 15.00 do 15.30 h. Vo VOC v Štúrove zaočkujú v nedeľu neregistrovaných vakcínou od Pfizer/BioNTech od 8.00 do 14.00 h a od Moderny od 14.30 do 15.00 h.