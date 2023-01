Nitriansky kraj zatiaľ zostáva bez podpredsedov

Nitra 23. januára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zostáva aj po pondelkovom rokovaní krajského zastupiteľstva bez podpredsedov. Kým v minulom volebnom období boli štyria, podľa súčasného predsedu NSK Branislava Becíka by ich malo byť v novom volebnom období menej.



Podľa neformálnych diskusií v krajskom parlamente má záujem obsadiť funkciu podpredsedu NSK strana Szövetség-Aliancia, ktorá má v 54-člennom zastupiteľstve najsilnejší klub, zložený z 18 poslancov. Záujem o post podpredsedu NSK má mať aj koalícia zložená zo strán KDH, SaS, Tím Kraj Nitra, Šanca, Spolu-OD, ODS, DS, OKS, Za ľudí.



Podľa Becíka bude vymenovanie nových podpredsedov NSK témou najbližšieho rokovania krajského zastupiteľstva. "Určite na ňom vymenujem podpredsedov NSK, aj keď môžem povedať, že to zatiaľ stíham aj sám. Určite by som nechcel, aby boli podpredsedovia opäť štyria. Či budú traja, dvaja alebo jeden, ťažko povedať, určité predstavy máme a určite o nových podpredsedoch NSK budeme včas informovať," povedal Becík.