Nitriansky kraj žiada o stavebné povolenie na administratívnu budovu
Nové sídlo samosprávneho kraja má mať päť nadzemných a jedno podzemné podlažie, ktoré bude určené na parkovanie.
Autor TASR
Nitra 10. marca (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na svoju novú administratívnu budovu. Dokument o podaní žiadosti bol na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli mesta Nitra zverejnený 2. marca 2026.
Predmetom žiadosti sú okrem samotnej budovy aj hrubé terénne úpravy a príprava územia v areáli bývalého pivovaru na Štefánikovej triede vrátane inžinierskych sietí. Cieľom projektu je centralizovať jednotlivé odbory Úradu NSK, ktoré momentálne pôsobia na viacerých adresách v Nitre. Administratívna budova má mať kapacitu pre približne 300 zamestnancov.
Nové sídlo samosprávneho kraja má mať päť nadzemných a jedno podzemné podlažie, ktoré bude určené na parkovanie. Ustúpené šieste nadzemné podlažie bude slúžiť ako technické zázemie budovy. Ako pred časom uviedol Úrad NSK, nitriansky vyšší územný celok je jediným samosprávnym krajom, ktorý nemá sídlo pre svojich úradníkov. „Tí aktuálne pracujú v Nitre v troch budovách, teda v Župnom dome a na Kupeckej a Rázusovej ulici,“ pripomenul NSK.
