Nitriansky kraj zrekonštruoval most pri obci Nová Dedina
Modernizácia 69-ročného mosta sa začala v auguste minulého roka a prebiehala v dvoch etapách.
Autor TASR
Nová Dedina 24. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zrekonštruoval most pri obci Nová Dedina v Levickom okrese. Ako informoval, niekoľkomesačné stavebné práce sa skončili a premostenie na ceste III/1579 je prejazdné bez obmedzení.
Modernizácia 69-ročného mosta sa začala v auguste minulého roka a prebiehala v dvoch etapách. Počas čiastočne obmedzenej premávky sa opravovali jednotlivé strany mosta. „Rekonštrukcia bola nevyhnutná vzhľadom na jeho veľmi zlý stavebno-technický stav. Som rád, že sme za Novou Dedinou odovzdali moderný, bezpečný a spoľahlivý most, ktorý bude slúžiť ďalšie desaťročia,“ skonštatoval predseda NSK Branislav Becík.
Pôvodná konštrukcia z roku 1957 bola na základe hlavnej prehliadky mosta hodnotená stupňom VI, teda ako veľmi zlá. Vykazovala viaceré statické poruchy vrátane narušenia nestabilných svahov v bezprostrednej blízkosti mostnej konštrukcie. Stavebné práce zahŕňali kompletné riešenie mostného zvršku, nosnej konštrukcie a sanáciu spodnej stavby.
Most bol ponechaný v pôvodnej polohe, pričom stabilita svahov bola zabezpečená mikropilótami. „Nosná konštrukcia bola zrealizovaná z tenkostenných oceľových montovaných dielcov založených na základových pásoch. Zhotoviteľ osadil nové bezpečnostné prvky vrátane oceľových zábradlových zvodidiel, upravil odvodnenie mosta a zrealizoval aj úpravy priľahlých úsekov cesty III/1579 pred a za mostom,“ opísala Karina Olejárová z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Súčasťou projektu bola aj úprava koryta pod mostom. Bolo prečistené, prehĺbené a spevnené. „Rekonštrukcia tak priniesla nielen nový most, ale aj stabilnejšie a bezpečné okolie celého úseku,“ doplnila Olejárová.
NSK investoval do obnovy mosta pri Novej Dedine viac ako 440.000 eur. Za posledné roky kraj zmodernizoval 82 mostov na krajských cestách II. a III. triedy. „V najbližších mesiacoch sa ich počet ešte zvýši, do konca roka 2026 plánujeme zrekonštruovať ďalších 26 mostov, a to prostredníctvom investičných akcií NSK i zásahov mostnej čaty Regionálnej správy a údržby ciest Nitra,“ doplnil Úrad NSK.
