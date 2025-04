Nitriansky kraj zrekonštruuje dva mosty v okrese Levice

Nitra 7. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pokračuje v obnove mostov na svojom území. Samospráva rozbehla verejné obstarávanie na rekonštrukciu dvoch poškodených mostov v okrese Levice. Opravy mostov v obciach Bohunice a Uhliská by sa mohli začať v lete tohto roka, informoval predseda NSK Branislav Becík.



Stavebno-technický stav mostov v obidvoch obciach je definovaný ako veľmi zlý, čo ovplyvňuje ich zaťažiteľnosť a prevádzku. Most cez jarok v obci Bohunice na ceste II/524 plánuje NSK opraviť, most v obci Uhliská je potrebné rozobrať a postaviť nový.



Rekonštrukcie sú vyčíslené na takmer pol milióna eur. Financovanie bude schvaľovať májové Zastupiteľstvo NSK.