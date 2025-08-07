< sekcia Regióny
Nitriansky kraj zrekonštruuje most medzi Kolárovom a Veľkým Ostrovom
Autor TASR
Kolárovo 7. augusta (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zrekonštruuje most cez kanál medzi Kolárovom a osadou Veľký Ostrov v okrese Komárno. Krajská samospráva vyhlásila na dodávateľa stavebných prác výberové konanie, do ktorého sa prihlásil jeden záujemca. Podľa zmluvy uzavretej medzi NSK a dodávateľom prác je cena za dielo stanovená na 259.515 eur s DPH.
Most na nachádza na ceste III/1478 a premosťuje Asódsky kanál. Postavený bol v roku 1970. Dôvodom prestavby mostného objektu a priľahlej časti komunikácie je súčasný zlý stavebno-technický stav mosta. Ten bol na základe poslednej prehliadky zaradený do stupňa VI., čo zodpovedá hodnoteniu veľmi zlý.
