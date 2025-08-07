Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. august 2025Meniny má Štefánia
< sekcia Regióny

Nitriansky kraj zrekonštruuje most medzi Kolárovom a Veľkým Ostrovom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Most na nachádza na ceste III/1478 a premosťuje Asódsky kanál.

Autor TASR
Kolárovo 7. augusta (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zrekonštruuje most cez kanál medzi Kolárovom a osadou Veľký Ostrov v okrese Komárno. Krajská samospráva vyhlásila na dodávateľa stavebných prác výberové konanie, do ktorého sa prihlásil jeden záujemca. Podľa zmluvy uzavretej medzi NSK a dodávateľom prác je cena za dielo stanovená na 259.515 eur s DPH.

Most na nachádza na ceste III/1478 a premosťuje Asódsky kanál. Postavený bol v roku 1970. Dôvodom prestavby mostného objektu a priľahlej časti komunikácie je súčasný zlý stavebno-technický stav mosta. Ten bol na základe poslednej prehliadky zaradený do stupňa VI., čo zodpovedá hodnoteniu veľmi zlý.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely