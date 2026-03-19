Nitriansky kraj zrekonštruuje most v Lúčnici nad Žitavou
Rekonštrukcia mosta sa začne v pondelok 23. marca.
Autor TASR
Nitra 19. marca (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zrekonštruuje premostenie na ceste III/1656 cez potok Lúžtek v Lúčnici nad Žitavou v okrese Nitra. Most z roku 1970 vykazoval dlhodobo vážne technické poruchy a podľa diagnostiky bol zaradený do stupňa havarijný, informoval predseda NSK Branislav Becík. Náklady na rekonštrukciu predstavujú viac ako 271.000 eur.
Rekonštrukcia mosta sa začne v pondelok 23. marca. Práce potrvajú približne do polovice letných prázdnin. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Baumann. Tá v rámci stavebných prác zbúra časti pôvodného mosta vrátane zábradlí, asfaltových vrstiev, ríms, železobetónových nosníkov, úložných prahov a časti oboch opôr.
Založenie mosta zostane zachované. Vybudované budú nové časti opôr, úložné prahy a železobetónová nosná konštrukcia s dĺžkou 9,4 a šírkou 7,93 metra. Súčasťou projektu sú aj nové prechodové oblasti, izolácie, rímsy, asfaltové vrstvy a rozšírenie krajnice pred a za mostom, špecifikoval Matej Takáč z Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Celková dĺžka stavebných úprav komunikácie vrátane mosta je 30,38 metra. Na zachovaných častiach mosta sa vykoná sanácia, osadí sa nové zábradlie, obnoví trvalé dopravné značenie, prečistí a spevní koryto potoka.
Počas výstavby bude doprava vedená po vyznačenej obchádzkovej trase, ktorá bude označená prenosným dopravným značením cez mesto Vráble, obce Lúčnica nad Žitavou, Michal nad Žitavou, Kmeťovo, Maňa a Žitavce.
