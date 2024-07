Nitriansky kraj zrekonštruuje oporný múr na ceste v obci Ladice

Ladice 23. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje rekonštrukciu oporného múru na ceste tretej triedy v obci Ladice v Zlatomoravskom okrese. Ako informoval, múr pri potoku Drevenica je v havarijnom stave, ktorý ešte zhoršili letné prívalové dažde.



NSK pripomenul, že v prípade, ak by došlo k zničeniu múru a zosuvu cesty III/1610, obyvatelia Kostolian pod Tríbečom by prišli o jedinú prístupovú cestu do ich obce, ktorá vedie práve cez obec Ladice. "Situáciu chceme vyriešiť vybudovaním doplňujúceho oporného múru v dĺžke 77 metrov, so šírkou 0,5 metra. Ten bude vedený rovnobežne s jestvujúcim poškodeným múrom. Zároveň bude nevyhnutné rozšírenie existujúceho koryta potoku Drevenica o šírku, ktorá zodpovedá novovybudovanému múru, teda o pol metra," uviedol riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.



Rozšírenie koryta bude realizované z protiľahlej strany oporného múru. Súčasťou prác bude aj úprava svahu koryta. "Zhotoviteľ stavby sa zaväzuje ukončiť výstavbu do šiestich mesiacov od protokolárneho odovzdania. Celkový rozsah prác je v hodnote 206.099,26 eura s DPH. Stavebné práce sa začnú bezprostredne po odsúhlasení príslušných povolení Okresným úradom Zlaté Moravce," doplnil Privalinec.