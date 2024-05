Nitriansky kraj zriadil v priestoroch polikliniky nové pracovisko CT

Šaľa 13. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zriadil v poliklinike v Šali, ktorej je zriaďovateľom, nové pracovisko počítačovej tomografie. Pacienti zo šalianskeho regiónu tak už nemusia cestovať na CT vyšetrenie do Nitry alebo Galanty, skonštatoval predseda NSK Branislav Becík.



Nový CT prístroj si vyžadoval výrazné stavebné zásahy. Tie spočívali vo vybudovaní nových priečok, ochranných opatrení proti žiareniu, antistatickej podlahy, prvkov radiačnej ochrany a vzduchotechniky. Do nevyhnutnej úpravy priestorov a ďalších potrebných elektroinštalačných zásahov investoval NSK 206.525 eur s DPH.



Prenájom priestorov na prevádzkovanie CT pracoviska schválili poslanci NSK ešte v októbri 2022. Prevádzkovateľom pracoviska je spoločnosť JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s.