Nitriansky kraj zverejnil prvé vizualizácie svojho nového sídla

Nitra 11. októbra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) na sociálnej sieti zverejnil vizualizáciu svojho nového sídla. Budova Úradu NSK má stáť na Štefánikovej triede v blízkosti autobusovej a vlakovej stanice. "Aktuálne sa spracúva projektová dokumentácia," informoval NSK.



Nové sídlo samosprávneho kraja bude mať päť nadzemných a jedno podzemné podlažie, ktoré bude určené na parkovanie. Ustúpené šieste nadzemné podlažie bude slúžiť ako technické zázemie budovy. "Rokovacia sála nebude na žiadosť krajských poslancov presunutá do priestorov nového sídla, ale zostane v Župnom dome," uviedol Úrad NSK.







Zároveň pripomenul, že nitriansky vyšší územný celok je jediným samosprávnym krajom, ktorý nemá sídlo pre svojich úradníkov. "Tí aktuálne pracujú v Nitre v troch budovách, teda v Župnom dome a na Kupeckej a Rázusovej ulici," pripomenul Úrad NSK.



O tom, že kraj si po 22 rokoch postaví novú budovu pre svoje sídlo rozhodli krajskí poslanci ešte v marci tohto roka. Kúpna cena pozemku pod budúcim sídlom NSK je v hodnote 1.646.814,72 eura. "Budúca stavba už má právoplatné územné rozhodnutie, celkové náklady na výstavbu by mali dosiahnuť sumu 22 až 23 miliónov eur. V prípade, ak nedôjde ku komplikáciám a všetky procesy prebehnú bez problémov, tak by sme toto sídlo chceli mať postavené do konca volebného obdobia," uviedol ešte v marci predseda NSK Branislav Becík.