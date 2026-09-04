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Nitriansky kraj zvýšil príspevky pre regionálne rozvojové agentúry

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

NSK na ich činnosť každoročne prispieva formou členského príspevku.

Autor TASR
Nitra 4. septembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zvýši svoj tohtoročný členský príspevok pre regionálne rozvojové agentúry (RRA). Tie aktuálne pôsobia vo všetkých okresoch kraja, kde pomáhajú samosprávam predovšetkým s čerpaním financií z Európskej únie (EÚ).

NSK na ich činnosť každoročne prispieva formou členského príspevku. Ako informoval, v tomto roku dostalo osem RRA celkovo 66.400 eur. Krajskí poslanci koncom augusta odhlasovali, že sa táto suma zvýši o ďalších 105.000 eur. Podľa poslanca Daniela Balka, ktorý s návrhom prišiel, je dofinancovanie RRA nevyhnutné. „Umožní im, aby mohli svoje kapacity sústrediť na podporu regionálneho rozvoja a prípravu nášho územia na nové programové obdobie a čerpanie financií z EÚ,“ skonštatoval.

Podľa Úradu NSK sa vďaka zvýšenému príspevku udrží činnosť ťažiskových RRA, a tým aj poskytovanie konzultačných a informačných služieb v regiónoch. „Zároveň budú môcť RRA naďalej poskytovať poradenstvo a monitoring projektov v súvislosti s využívaním podporných programov EÚ, ale aj iných zdrojov,“ doplnil úrad.
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