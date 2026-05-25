Nitriansky Montmartre otvorí priestor aj pre najmenšie deti
Projekt Nitriansky Montmartre podporuje dialóg medzi umelcami, obyvateľmi a samosprávou, rozvíja komunitné väzby, podporuje lokálnu identitu a inšpiruje k aktívnej starostlivosti o verejný priestor.
Autor TASR
Nitra 25. mája (TASR) - Program pre deti, rodiny aj širokú verejnosť ponúkne mestský umelecký festival Nitriansky Montmartre. Ulica 7. pešieho pluku sa v nedeľu 28. júna premení na živý verejný priestor, ktorý sa na jeden deň stane miestom tvorivosti, stretnutí a spoločného zážitku, informoval organizátor podujatia Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Tohtoročný festival je zaradený do kalendára podujatí v rámci medzinárodného projektu Rok bábkového divadla.
Dramaturgia festivalu zahŕňa slovenské a české bábkové inscenácie, hudobné vystúpenia žiakov základnej umeleckej školy, výtvarné a pohybové dielne pre deti a odbornú diskusiu na tému ekológie, kultúrneho priestoru a kvality mestského prostredia. Jeho súčasťou býva aj scénograficko-priestorová inštalácia, ktorá pomocou prírodných a recyklovaných materiálov premení ulicu na miesto oddychu, umeleckého zážitku a dialógu.
Nitriansky Montmartre v tomto roku otvára svoj priestor aj tým najmladším. Nová programová sekcia Malý Montmartre dáva deťom vo veku od troch do 12 rokov príležitosť vystúpiť naživo pred publikom a stať sa súčasťou festivalu plného umenia v uliciach mesta. Prihlásiť sa môžu deti - jednotlivci aj malé skupiny, ktoré chcú predstaviť poéziu, prózu, spev, krátke divadelné alebo pohybové vystúpenie.
Projekt Nitriansky Montmartre podporuje dialóg medzi umelcami, obyvateľmi a samosprávou, rozvíja komunitné väzby, podporuje lokálnu identitu a inšpiruje k aktívnej starostlivosti o verejný priestor. Umenie sa vďaka nemu stáva nástrojom pozitívnej zmeny nielen pre ľudí, ale aj mesto a prírodu.
