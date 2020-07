Nitrianska plaváreň zostane zatvorená do polovice augusta kvôli údržbe

Nitra 30. júla (TASR) – Od soboty 1. augusta bude zatvorená mestská plaváreň v Nitre. Dôvodom uzatvorenia je potrebná údržba, ktorá je spojená so zlepšením kvality ponúkaných služieb v obidvoch bazénoch, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek. Mestský kúpeľ zostane zatvorený do 17. augusta, prvých návštevníkov privíta v utorok 18. augusta.



Podľa vedúceho prevádzky mestského kúpeľa a letného kúpaliska Jozefa Bubeníka využije mesto odstávku plavárne na opravu filtrov a výmenu filtračného piesku i vody v bazénoch. Vykonaná tiež bude pravidelná údržba sauny, ktorá však zostane zatvorená do septembra.