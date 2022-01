Nitriansky primátor hľadá kandidáta na predsedu NSK, spustil výzvu

Nitra 19. januára (TASR) – Nitriansky primátor Marek Hattas so svojím tímom spustil verejnú výzvu s názvom Hľadá sa župan. Podľa jeho slov je cieľom iniciatívy nájsť do jesenných volieb vhodného kandidáta na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK).



Spojené voľby do obecných, mestských a krajských samospráv sa budú konať na jeseň 2022. Podľa nitrianskeho primátora však zatiaľ nevidno žiadnu osobnosť, ktorá by mala záujem uchádzať sa o post predsedu NSK a zároveň by hájila hodnoty demokracie, otvorenosti a transparentnosti. „Veci teda berieme do vlastných rúk a spúšťame túto otvorenú výzvu. V platnosti bude do 18. februára. Následne vyberieme vhodného kandidáta, za ktorého sa postavíme ja a môj tím. Viac informácií ponúkame na stránke www.hladasazupan.sk. Pevne veríme, že tak, ako sme priniesli zmenu do mesta Nitra, spoločnými silami ju prinesieme aj do NSK,“ skonštatoval Hattas.



Podľa jeho slov potrebuje Nitriansky kraj predsedu, ktorý bude mať jasnú víziu. „Ak by som hovoril o Nitre, tak by som povedal, že hľadáme župana, ktorý opraví most na Cabajskej ulici tak, aby nákladná tranzitná doprava nechodila cez centrum mesta. Hľadáme človeka, s ktorým vieme spoločnými silami vybudovať integrovanú verejnú dopravu tak, aby sme mali prímestské a mestské linky v rámci jedného systému. Hľadáme župana, ktorý sa nebude báť nových projektov. Či už je to práca s mládežou, alebo aj nepopulárne témy,“ vysvetlil Hattas.



Verejná výzva Hľadá sa župan je podľa neho novinkou, ktorá umožní, aby sa o kandidatúre na post predsedu NSK nerozhodovalo iba za zatvorenými dverami straníckych centrál. „Nechávame všetko otvorené. Nebudeme sa limitovať tým, či kandidát bude z Nitry, Komárna alebo Topoľčian... Náš kraj je veľký. Dôležité bude, akú víziu potenciálny kandidát prinesie. Počkáme si na výsledky našej výzvy a potom sa budeme zaoberať tým, akým spôsobom postavíme napríklad aj kandidátov na poslancov v Zastupiteľstve NSK. Všetko je otvorené. Dôležité je, aby sme našli človeka, ktorý sa toho chopí a bude nosnou osobnosťou zmeny v kraji,“ zdôraznil Hattas.