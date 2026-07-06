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Nitriansky primátor nepodpísal uznesenie o zmenách volebných obvodov
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov rozhodlo, že vo volebnom obvode Dolné a Horné Krškany sa budú v komunálnych voľbách voliť namiesto doterajšieho jedného dvaja poslanci.
Autor TASR
Nitra 6. júla (TASR) - Nitriansky primátor Marek Hattas nepodpísal uznesenie o zmenách volebných obvodov pred nastávajúcimi komunálnymi voľbami. Zmeny v počtoch poslaneckých mandátov vo volebných obvodoch Dolné a Horné Krškany a Staré mesto schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní 23. júna.
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov rozhodlo, že vo volebnom obvode Dolné a Horné Krškany sa budú v komunálnych voľbách voliť namiesto doterajšieho jedného dvaja poslanci. Pretože celkový počet mestských poslancov zostáva 31, o jedného voleného zástupcu má prísť obvod Staré mesto, kde si obyvatelia nemajú voliť šiestich, ale iba piatich poslancov.
Nitriansky primátor s takýmto prerozdelením mandátov nesúhlasí. Podľa neho poslanci oslabili hlas obyvateľov Starého mesta a účelovo prekreslili volebnú mapu. „V novoschválenom modeli pripadá na jeden poslanecký mandát za Staré mesto až 2841 obyvateľov. V Krškanoch pritom na jeden mandát po aktuálnej úprave pripadá len 1554 obyvateľov. Hlas voliča v Starom meste tak má aktuálne o polovicu menšiu váhu ako hlas voliča v Krškanoch,“ pripomenul Hattas.
Ten sa pri rozhodnutí nepodpísať uznesenie mestského zastupiteľstva opiera aj o upozornenie verejného ochrancu práv, ktorý mesto Nitra upozornil, že podľa Benátskej komisie by prípustná odchýlka počtu obyvateľov pripadajúcich na jeden poslanecký mandát nemala byť väčšia ako desať percent a nikdy by nemala presiahnuť 15 percent.
„Stretol som sa s verejným ochrancom práv Róbertom Dobrovodským. Spolu s jeho tímom a našou právničkou sme konzultovali uznesenie o volebných obvodoch. Ak by som toto uznesenie podpísal, verejný ochranca práv je pripravený obrátiť sa na Generálnu prokuratúru,“ uviedol Hattas.
Podľa primátora tak v prípade zmien v počte poslaneckých mandátov vo volebných obvodoch nejde o bežný politický spor, ale o uznesenie, ktoré vyvoláva vážne právne pochybnosti. „Nebudem podpisovať dokument, pri ktorom existujú dôvodné pochybnosti o jeho zákonnosti,“ skonštatoval. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek, ďalší postup aktuálne riešia právnici mestského úradu.
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov rozhodlo, že vo volebnom obvode Dolné a Horné Krškany sa budú v komunálnych voľbách voliť namiesto doterajšieho jedného dvaja poslanci. Pretože celkový počet mestských poslancov zostáva 31, o jedného voleného zástupcu má prísť obvod Staré mesto, kde si obyvatelia nemajú voliť šiestich, ale iba piatich poslancov.
Nitriansky primátor s takýmto prerozdelením mandátov nesúhlasí. Podľa neho poslanci oslabili hlas obyvateľov Starého mesta a účelovo prekreslili volebnú mapu. „V novoschválenom modeli pripadá na jeden poslanecký mandát za Staré mesto až 2841 obyvateľov. V Krškanoch pritom na jeden mandát po aktuálnej úprave pripadá len 1554 obyvateľov. Hlas voliča v Starom meste tak má aktuálne o polovicu menšiu váhu ako hlas voliča v Krškanoch,“ pripomenul Hattas.
Ten sa pri rozhodnutí nepodpísať uznesenie mestského zastupiteľstva opiera aj o upozornenie verejného ochrancu práv, ktorý mesto Nitra upozornil, že podľa Benátskej komisie by prípustná odchýlka počtu obyvateľov pripadajúcich na jeden poslanecký mandát nemala byť väčšia ako desať percent a nikdy by nemala presiahnuť 15 percent.
„Stretol som sa s verejným ochrancom práv Róbertom Dobrovodským. Spolu s jeho tímom a našou právničkou sme konzultovali uznesenie o volebných obvodoch. Ak by som toto uznesenie podpísal, verejný ochranca práv je pripravený obrátiť sa na Generálnu prokuratúru,“ uviedol Hattas.
Podľa primátora tak v prípade zmien v počte poslaneckých mandátov vo volebných obvodoch nejde o bežný politický spor, ale o uznesenie, ktoré vyvoláva vážne právne pochybnosti. „Nebudem podpisovať dokument, pri ktorom existujú dôvodné pochybnosti o jeho zákonnosti,“ skonštatoval. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek, ďalší postup aktuálne riešia právnici mestského úradu.