Nitriansky samosprávny kraj má dvoch nových podpredsedov

Nitra 23. septembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) má dvoch nových podpredsedov. Na návrh predsedu NSK Branislava Becíka krajskí poslanci na tieto posty zvolili v pondelok zo svojich radov Otokara Kleina a Jozefa Stankovského.



Krajskí poslanci pritom ešte v júni odvolali z funkcie podpredsedníčku NSK Martinu Holečkovú, ktorú na post nominoval Demokratický poslanecký klub. Návrh na jej odvolanie dal predseda NSK Branislav Becík, ktorý ho zdôvodnil tým, že sa Holečková funkcii podpredsedu nevenovala tak, ako by si to predstavoval.



Krajský poslanec a primátor Nových Zámkov Otokar Klein sa stal podpredsedom NSK ako člen klubu nezávislých poslancov. Poslanec a starosta obce Bojná Jozef Stankovský mal byť nominantom Demokratického klubu. Pri jeho voľbe sa však poslanecký klub rozdelil.



Jeho predseda Miloslav Hatala skonštatoval, že Stankovského klub nenominoval. "Neboli sme oboznámení o žiadnych rokovaniach. Predseda NSK pri odvolávaní pani Holečkovej hovoril, že to miesto patrí nášmu klubu. Napriek tomu mená nových kandidátov s nami neboli konzultované a náš klub nenavrhol žiadne meno," zdôraznil Hatala.



"Áno, je pravda, že Demokratický klub nenašiel konsenzus, koho na post podpredsedu NSK navrhnúť či nenavrhnúť. Päť poslancov klubu však usúdilo, že by bola chyba nikoho nenominovať, keď predseda NSK mal záujem menovať podpredsedu z radov Demokratického klubu. Preto táto skupina poslancov navrhla pána Stankovského," vysvetlil člen Demokratického klubu Daniel Balko.



Becík pripomenul, že pri odvolávaní bývalej podpredsedníčky Holečkovej potvrdil, že Demokratickému klubu post podpredsedu patrí. "Ja som svoje slovo dodržal. Beriem to tak, že nominácia pána Stankovského prišla z tohto klubu. Ja si stále myslím, že NSK nepotrebuje žiadneho podpredsedu. Ja to stíham, ale snažil som sa vyjsť v ústrety poslaneckým klubom, aby obsadili posty podpredsedov NSK. Za klub Szövetség-Aliancia je to Tibor Csenger, ktorého teraz doplní Otokar Klein a Jozef Stankovský," dodal Becík.