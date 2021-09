Nitriansky samosprávny kraj nesúhlasí s optimalizáciou siete nemocníc

Nitra 9. septembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) nesúhlasí s optimalizáciou siete nemocníc, s ktorou počíta pripravovaná reforma Ministerstva zdravotníctva SR. Podľa vedenia NSK i krajských poslancov by zmena štatútov nemocníc znamenala výrazné obmedzenie dostupnej zdravotnej starostlivosti v regióne.



Poslanci krajského zastupiteľstva i lekár NSK Ľubomír Ševčík pripomenuli, že NSK v minulosti už na návrh ministerstva zdravotníctva dvakrát optimalizoval nemocničnú sieť. „Zrušil na svojom území dve nemocnice. V rámci pripravovanej reformy by boli podľa medializovaných informácií ohrozené najmä nemocnice v Komárne, Zlatých Moravciach a Šahách,“ uviedol Ševčík.



Krajský lekár i predseda NSK Milan Belica trvajú na zachovaní štatútov súčasnej siete nemocníc v NSK. „A to aj vzhľadom k možnému opakovaniu sa epidémie COVID-19 a zabezpečeniu dostupnosti poskytovania kvalitnej ústavnej zdravotnej starostlivosti,“ zdôraznil Ševčík.



NSK je podľa jeho slov pripravený komunikovať s ministerstvom zdravotníctva. „Chceme dosiahnuť, aby sa reforma siete nemocníc uskutočnila najmä v súlade so zabezpečením dostupnej ústavnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov NSK, aj s prihliadnutím na už vykonané reformy v rámci kraja,“ dodal Ševčík.