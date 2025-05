Nitriansky samosprávny kraj ocenil najlepších zdravotníkov za rok 2024

Nitra 12. mája (TASR) - V Koncertnej sále Župného domu v Nitre si v pondelok prevzali najlepší zdravotníci ocenenia, ktoré každoročne udeľuje Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Ceny v kategóriách lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a za celoživotný prínos si prevzalo 12 pracovníkov zdravotníckych zariadení.



Laureátov na toto ocenenie nominovali odborníci i zástupcovia verejnosti. Celkovo navrhli oceniť 41 zdravotníkov. Ako pripomenul, predseda NSK Branislav Becík, kraj si symbolicky uctil 12 zdravotníkov, no ocenenie by si zaslúžil každý nominovaný. „A nielen oni, ale všetci, ktorí robia túto náročnú prácu so srdcom,“ zdôraznil.



Oblasť zdravotníctva je podľa Becíka jednou z najdôležitejších tém krajskej samosprávy a NSK jej venuje patričnú pozornosť. „Zdravotnícke povolanie totiž nie je povolaním ako každé iné. Je to naozaj služba, často neviditeľná a vyčerpávajúca,“ dodal Becík.