Nitriansky samosprávny kraj opraví cestu medzi Komárnom a Kolárovom

Komárno 30. júla (TASR) – Cestný úsek Komárno – Kolárovo čaká rekonštrukcia. Tá sa začne 8. augusta a jednotlivé práce budú realizované po etapách, informovala komárňanská radnica. Rekonštrukciu financuje Nitriansky samosprávny kraj, ktorý na ňu získal dotáciu 3,8 milióna eur z Európskej únie a 600.000 eur pokryje z vlastných zdrojov.



Rekonštrukčné práce budú realizované od Kolárova smerom na Komárno. Záverečnou fázou projektu bude obnova úsekov v meste Kolárovo až po železničný most, ktorý vedie ponad Malý Dunaj. Zhotoviteľ plánuje tieto práce vykonávať po častiach s čiastočnou uzáverou do konca novembra a následne po zimnom období od marca budúceho roka. Práce by mali byť podľa plánu ukončené najneskôr do konca júla 2023.



Z celkového úseku v dĺžke 22,6 kilometra by mal byť povrch vozovky opravený na 20 kilometroch. Podľa magistrátu sa nebude opravovať len tá časť vozovky, ktorá bola opravená prednedávnom. Rekonštrukčné práce zahŕňajú výmenu asfaltu, na niektorých miestach budú obnovené aj ochranné zábradlia.