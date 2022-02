Nitriansky samosprávny kraj otvorí cez víkend dve očkovacie centrá

Nitra 17. februára (TASR) – Veľkokapacitné očkovacie centrá (VOC) zriadené Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) budú aj počas budúceho víkendu fungovať v obmedzenom režime. Pre klesajúci záujem o vakcínu proti ochoreniu COVID-19 budú otvorené dve z troch VOC.



V nitrianskom VOC na Slančíkovej ulici sa bude očkovať iba v sobotu (19. 2.) od 8.00 h do 13.30 h. Ako informoval NSK, podávať sa budú vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna a Johnson&Johnson. Rovnakými vakcínami sa bude očkovať v nedeľu (20. 2.) v šalianskej poliklinike v čase od 8.00 h do 15.00 h, VOC v štúrovskej poliklinike zostane počas víkendu zatvorené.



Na konci týždňa bude otvorené aj očkovacie centrum, ktoré v OC Mlyny zriadilo mesto Nitra. Podávať sa budú vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a Johnson&Johnson. „Očkovať sa bude v piatok (18. 2.) a v sobotu od 10.00 h do 18.00 h. V sobotu bude pediater očkovať deti vo veku od 12 do 17 rokov,“ uviedla radnica.