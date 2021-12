Nitriansky kraj plánuje budovanie cykloprístreškov v areáloch škôl

Nitra 9. decembra (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sa plánuje zapojiť do výzvy ministerstva dopravy, ktoré chce dotáciami podporiť budovanie cyklistickej infraštruktúry v areáloch škôl. NSK pripravuje dva projekty, ktoré budú schvaľovať krajskí poslanci na svojom zasadnutí 13. decembra.



Prístrešok s cyklostojanmi chce kraj postaviť v Strednej odbornej škole gastronómie a služieb v Šuranoch. „Vedľa prístrešku budú umiestnené informačné panely, ktoré budú informovať o možnostiach cykloturizmu v okolí. Vzhľadom na strategickú polohu školy bude zrekonštruovaný areál slúžiť ako informačno-oddychová zóna pre širokú verejnosť,“ uviedol NSK. Celkové výdavky na projekt sú vyčíslené na 25.000 eur, kraj sa na nich bude podieľať spolufinancovaním v hodnote 1250 eur.



Podobný projekt by sa mal realizovať aj v Gymnáziu M. R. Štefánika v Nových Zámkoch. V areáli školy majú vzniknúť cykloprístrešky s odkladacími priestormi pre 72 bicyklov. „V Nových Zámkoch sa realizovala prvá fáza výstavby cyklotrasy, ktorá prepojila železničnú a autobusovú stanicu s centrom mesta, kde sa nachádza aj gymnázium. Tým sa umožnil bezpečný príjazd študentov do areálu školy. Mesto Nové Zámky plánuje v rozvoji cyklotrás pokračovať, preto je potrebné dobudovať cykloprístrešky. Tým sa zvýši dochádzka žiakov na bicykloch a odľahčia sa miestne komunikácie od autodopravy,“ konštatuje sa v zámere. Celkové výdavky na projekt sú 19.400 eur. Na ich spolufinancovaní sa bude kraj podieľať sumou 970 eur.