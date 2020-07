Nitriansky samosprávny kraj pociťuje výpadky v príjmoch

Nitra 8. júla (TASR) – Nitrianskemu samosprávnemu kraju (NSK) sa v prvom kvartáli tohto roka podarilo naplniť predpokladané príjmy na 23 percent. Z upraveného celkového rozpočtu v hodnote viac ako 273 miliónov eur pritieklo do rozpočtu kraja od januára do konca marca takmer 63 miliónov eur.



Najdôležitejšími príjmami kraja sú peniaze vybrané na daniach. Tie sú na rok 2020 schválené vo výške necelých 130.000 eur. „V sledovanom období rozpočet daňových príjmov zostal nezmenený. Skutočné plnenie daňových príjmov za prvý štvrťrok je vo výške 38.104.024,78 eura, čo predstavuje 29,36-percentné plnenie rozpočtu,“ informoval Úrad NSK.



V porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku získal NSK na daniach o viac ako dva milióny eur viac. Kraj však očakáva, že v nasledujúcom období sa už naplno prejavia negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19, ktorá počas prvého kvartálu ešte len vypukla. „Následne prijaté opatrenia mali vplyv na príjmy aj výdavky rozpočtu NSK. Posledná daňová prognóza Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR z 23. apríla vyčísľuje výpadok príjmov z daní fyzických osôb pre NSK na rok 2020 vo výške 9.640.156 eur,“ konštatuje nitriansky vyšší územný celok.



Výpadok príjmov sa už podľa Úradu NSK začal prejavovať v druhom štvrťroku 2020. Kým vlani v apríli získal kraj na daniach príjmy v hodnote 10,6 milióna eur, tento rok to bolo necelých 9,9 milióna eur. Pokles v príjmoch zaznamenal NSK aj v máji, keď na daniach získal o necelých 800.000 eur menej ako za rovnaké obdobie v roku 2019.