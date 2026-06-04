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Nitriansky samosprávny kraj pripravil Župný deň detí

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Na snímke časť dráhy pumptracku. Foto: TASR - Erika Ďurčová

V priestoroch RSÚC na Štúrovej ulici v Nitre bude pre účastníkov k dispozícii pumptracková a trailová dráha, požičovňa bicyklov i skákací hrad.

Autor TASR
Nitra 4. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravil v areáli Regionálnej správy a údržba ciest (RSÚC) Nitra Župný deň detí. Ako informoval, konať sa bude 6. júna od 10.00 do 17.00 h.

V priestoroch RSÚC na Štúrovej ulici v Nitre bude pre účastníkov k dispozícii pumptracková a trailová dráha, požičovňa bicyklov i skákací hrad. „Pripravená je tiež ukážka prvej pomoci, hudobné vystúpenia a deti sa stretnú aj so Slimákom Kamilom a Notovým Dannym,“ uviedli organizátori.

Súčasťou podujatia bude aj ukážka techniky regionálnych cestárov. „Deti si budú môcť našu techniku pozrieť a vyskúšať. O podujatie je vždy veľký záujem. Pozývam rodičov aj deti, aby prišli do areálu RSÚC v Nitre a Župný deň detí si spoločne užili,“ povedal predseda NSK Branislav Becík.
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