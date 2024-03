Nitriansky samosprávny kraj si postaví novú budovu pre svoje sídlo

Nitra 18. marca (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) si po 22 rokoch postaví novú budovu pre svoje sídlo. V pondelok o tom rozhodli krajskí poslanci.



NSK začal hľadať priestory pre svoj úrad už pred viac ako rokom. Podľa predsedu NSK Branislava Becíka však ani jedna z ponúk nebola vyhovujúca. "Všetky boli vyhodnotené ako veľmi komplikované, či už z hľadiska rekonštrukčných prác, alebo financovania. Preto sme sa rozhodli, že NSK pôjde cestou výstavby nového sídla. Dnes poslanci NSK tento zámer odhlasovali a my ideme v rámci úradu veľmi intenzívne pracovať na všetkom tom, čo nás čaká. Či už je to projektová dokumentácia, alebo samotná výstavba sídla," skonštatoval Becík.



Pod novú budovu kúpi NSK pozemok na Štefánikovej ulici v areáli Nová Nitra. Kúpna suma je v hodnote 1.646.814,72 eura. Budúca stavba už má právoplatné územné rozhodnutie, celkové náklady na výstavbu by podľa Becíka mali dosiahnuť sumu 22 až 23 miliónov eur. "V prípade, ak nedôjde ku komplikáciám a všetky procesy prebehnú bez problémov, tak by sme toto sídlo chceli mať postavené do konca volebného obdobia," doplnil Becík.



Podľa predsedu Demokratického poslaneckého klubu v Zastupiteľstve NSK Daniela Balka je výstavba nového sídla na Štefánikovej ulici najlepšou možnosťou z doterajších alternatív. "Je to dobré riešenie. Okrem toho pozemok, ktorý kupujeme, môžeme vrátiť, ak by sme sa z nejakého dôvodu rozhodli budovu nepostaviť. Navyše bude nové sídlo NSK umiestnené neďaleko okresného úradu, mestského úradu i okresného úradu práce. V bezprostrednej blízkosti je aj železničná a autobusová stanica. Takéto riešenie je teda vhodné aj z urbanistického hľadiska, keďže nám v Nitre vznikne nová administratívna zóna a rozšíri sa aj samotné centrum mesta. Z tohto pohľadu sme nemali nad čím váhať," uviedol Balko.



NSK bol v čase vzniku vyšších územných celkov v roku 2001 jediným krajom, ktorý od štátu nezískal delimitáciou priestory pre svoj úrad. Jeho pracovníci preto sídlia na viacerých miestach v Nitre, väčšina z nich pracuje v prenajatých kanceláriách. Vďaka novej budove kraj nebude musieť každoročne platiť nájomné a celý Úrad NSK bude sídliť na jednom mieste. Podľa predbežných špecifikácií by sa do novej budovy malo zmestiť približne 300 zamestnancov, kraj počíta aj s bezbariérovým prístupom a výstavbou dostatočného množstva parkovacích miest.