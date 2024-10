Nitriansky samosprávny kraj začal s opravou cesty do Žirian

Žirany 23. októbra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v týchto dňoch začal s rekonštrukciou cesty III/1663 do obce Žirany. Jediná prístupová cesta do dediny bola poškodená ešte v marci, keď došlo k zosuvu a prasknutiu časti vozovky. Ako uviedol NSK, ešte pred samotnými prácami na ceste bolo potrebné stabilizovať svah.



"Práce pokročili. Na rad preto prichádza oprava cesty. Aktuálne plánujeme realizáciu dočasnej cestnej komunikácie, takzvaného bypassu, na ktorý bude počas rekonštrukcie presmerovaná doprava. Toto riešenie by malo byť v závislosti od počasia ukončené do konca tohto roka," informoval NSK.



Na začiatku budúceho roka sa začnú hlavné stavebné práce, ktoré by mali trvať do konca októbra 2025. "Robíme maximum, aby sme obyvateľom minimalizovali nepohodu, ktorá tu vznikla. Na základe obcou vyhlásenej mimoriadnej situácie sme požiadali Ministerstvo vnútra SR o refundáciu nákladov spojených so sanáciou havarijného stavu," doplnil NSK.