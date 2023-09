Nitriansky samosprávny kraj založí vlastný sociálny podnik

Nitra 18. septembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bude mať svoj vlastný sociálny podnik. Jeho založenie v pondelok schválili krajskí poslanci.



S oficiálnym názvom Sociálny podnik NSK bude sídliť na Rázusovej ulici v Nitre. "V podmienkach nášho kraja je to unikátny projekt. Zakladá sa vo verejnom záujme s cieľom podporiť regionálny rozvoj a zamestnanosť marginalizovaných skupín. Jeho právna forma bude spoločnosť s ručením obmedzeným, pričom jediným spoločníkom bude NSK," uviedol riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec. Ako pripomenul, krajskí poslanci schválili aj pôžičku 150.000 eur, ktorá má podniku pomôcť pri jeho založení. "Splatná bude najneskôr do 31. decembra 2025," doplnil Privalinec.



Sociálny podnik NSK sa bude zaoberať viacerými činnosťami. Budú medzi nimi skladové, pomocné a prepravné služby v doprave, prečisťovanie priekop, práce na mostoch a cestách i letná a zimná údržba. Bude tiež zabezpečovať dokončovacie stavebné práce, poskytovať služby pre poľnohospodárstvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo v podobe ručného kosenia, orezávania či prác v rastlinnej výrobe. Ako doplnil Úrad NSK, pracovníci podniku budú tiež poskytovať čistiace a upratovacie služby, práce v záhradníctve a vinohradníctve, budú pracovať vo výrobe potravinárskych výrobkov či prevádzkovať čistiarne a práčovne.



Podľa krajského poslanca Igora Kršiaka je založenie sociálneho podniku dobrá myšlienka, spochybnil však jeho právnu formu. "Je ňou obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bude zo zákona povinná vykazovať zisk, inak môže vstúpiť do likvidácie. Možno by bolo lepšie zvážiť inú právnu formu, napríklad príspevkovú organizáciu, ktorá by bola úplne ideálna na túto činnosť i účel," povedal Kršiak. "Samotný podnikateľský zámer, finančný plán a založenie sociálneho podniku bolo schválené implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Takže sme šli presne v intenciách, aké sú potrebné na schválenie takéhoto sociálneho podniku," odpovedal mu Privalinec.