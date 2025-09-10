< sekcia Regióny
Nitriansky samosprávny kraj zbúra starý 93-ročný most, nahradí ho nový
Stavebno-technický stav 93-ročného mosta bol diagnostikou definovaný stupňom VI, teda veľmi zlý.
Autor TASR
Uhliská 10. septembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) začal s modernizáciou mostného objektu nad Botkovským potokom v obci Uhliská na severe Levického okresu. Ako informoval NSK, v uplynulých týždňoch už zhotoviteľ prác vybudoval dočasnú obchádzkovú trasu pre osobné vozidlá.
Stavebno-technický stav 93-ročného mosta bol diagnostikou definovaný stupňom VI, teda veľmi zlý. „Z tohto dôvodu je nevyhnutné pristúpiť k jeho rekonštrukcii. Vzhľadom na jeho stav a priestorové usporiadanie bude pôvodný most úplne odstránený,“ povedal predseda NSK Branislav Becík.
Podľa Kariny Olejárovej z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK je nová konštrukcia navrhnutá ako monolitický železobetónový polorám, pričom spodná stavba je súčasťou nosnej konštrukcie. „Modernizácia si vyžiada aj rekonštrukciu vozovky pred a za mostom. Zhotoviteľ upraví aj koryto potoka pod mostom, očistí a odstráni naplaveniny a spevní ho dlažbou z lomového kameňa,“ zhrnula Olejárová.
Za výstavbu mosta zaplatí NSK takmer 300.000 eur. Obyvateľom a motoristom má slúžiť začiatkom roka 2026. „Levický okres je najväčším v našom kraji i na Slovensku. Most v Uhliskách je už siedmy v poradí, ktorý v tomto regióne kompletne modernizujeme,“ skonštatoval predseda NSK.
Ako doplnil, počas stavebných prác bude v lokalite platiť úplná uzávera. Obchádzková trasa pre nákladné autá a autobusy bude vedená po ceste II/524 do obce Bátovce, v obci Bátovce na križovatku s cestou III/1551, po ceste III/1551 do obce Devičany a v obci Devičany na cestu III/1579 až do obce Uhliská. „Pre osobné vozidlá je v súbehu pôvodného mosta na ceste III/1579 vybudovaná dočasná obchádzková trasa,“ doplnil NSK.
