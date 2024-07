Nitriansky turisti sa môžu v auguste vydať na viaceré prehliadky mesta

Nitra 27. júla (TASR) - Turistické informačné centrum (TIC) Nitra ponúka v auguste viaceré prehliadky mesta a rôznych zákutí na Zobore. Súčasťou poznávania pamiatok budú aj komentované prehliadky nitrianskych kostolov.



Na Pešie potulky mestom sa môžu turisti vydať 4. augusta. "Vydáme sa po stopách nitrianskych Židov. Zraz je o 14.00 h pred Židovským cintorínom. Pôjde sa aj do mestskej časti Párovce, na ulice Farská a Fraňa Mojtu a do synagógy," informovalo TIC.



Prehliadka Bicyklom zoborskými zákutiami sa uskutoční 10. augusta so zrazom o 16.00 h pred Artinom. Účastníci sa potom vydajú ku kostolíku sv. Urbana, k Zoborskému jazierku a do Chmeľovej doliny. Cyklistický výlet sa napokon skončí v Mestskom parku na Sihoti.



Milovníkom histórie je určená komentovaná prehliadka areálu Zoborského kláštora, ktorá sa bude konať 11. augusta od 15.00 h do 18.00 h. "Na prehliadky nitrianskych kostolov so sprievodcom sa môžu záujemcovia vydať 25. augusta od 14.00 h. Prvou zastávkou bude Kostol Navštívenia Panny Márie a jeho krypta. Nasledovať bude Kaplnka sv. Michala Na Vŕšku a Kostol sv. Štefana v Párovciach," uviedlo TIC.