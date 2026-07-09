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Nitru má spojiť s Močenkom nová cyklotrasa
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov už bude predkladať združenie obcí.
Autor TASR
Nitra 9. júla (TASR) - Mesto Nitra sa stane jedným zo zakladajúcich členov združenia obcí, ktoré chcú zabezpečiť výstavbu cyklotrasy do Močenka. Zámer už odsúhlasili mestskí poslanci. Nová cyklotrasa má viesť z Nitry cez Párovské Háje, Cabaj-Čápor a Jarok do Močenka. Náklady na výstavbu presiahnu 3,2 milióna eur. Ako uviedol mestský úrad, projektovú dokumentáciu pripravilo združenie Kreatívni ľudia.
„Projektový zámer bol predložený aj do Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja Nitra, kde bol v plnej výške schválený,“ uviedol mestský úrad.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov už bude predkladať združenie obcí. Jeho členmi sú i obce Cabaj-Čápor, Jarok, Horná Kráľová a Močenok. „Takáto forma predstavuje efektívny spôsob realizácie projektu cyklotrasy cez viaceré katastrálne územia. Cyklotrasa ako stavba nezostane v majetku združenia Kreatívni ľudia, ale bude majetkom združenia, ktoré tvoria obce a mesto Nitra,“ doplnil magistrát.
„Projektový zámer bol predložený aj do Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja Nitra, kde bol v plnej výške schválený,“ uviedol mestský úrad.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov už bude predkladať združenie obcí. Jeho členmi sú i obce Cabaj-Čápor, Jarok, Horná Kráľová a Močenok. „Takáto forma predstavuje efektívny spôsob realizácie projektu cyklotrasy cez viaceré katastrálne územia. Cyklotrasa ako stavba nezostane v majetku združenia Kreatívni ľudia, ale bude majetkom združenia, ktoré tvoria obce a mesto Nitra,“ doplnil magistrát.