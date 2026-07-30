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Nízka hladina Domaše spomaľuje rast rýb
Hladina Domaše je oproti minulému roku mierne vyššia.
Autor TASR
Holčíkovce 30. júla (TASR) - Nízka hladina vodnej nádrže Domaša ovplyvňuje rast rýb, spôsob zarybňovania aj prístup rybárov k vode. Kyslíkový deficit ani výraznejšie ohrozenie rýb však v nádrži aktuálne nehrozia. Pre TASR to uviedol ichtyológ Slovenského rybárskeho zväzu pre Prešovský kraj Peter Alexovič.
Podľa neho má na aktivitu rýb väčší vplyv vysoká teplota vody ako samotná výška hladiny. V hlbokej nádrži sa však ryby môžu presunúť do chladnejších vrstiev, preto im aktuálne nedostatok kyslíka nehrozí.
Nízka hladina Domaše sa už vlani prejavila najmä na množstve prirodzenej potravy a pomalšom raste rýb. Rybársky zväz preto obmedzil vysádzanie menších kaprov. „Dvadsaťdva ton dvojročného kapra sme tam nenasadili, pretože rýb tam už bolo veľa. Keby sme tam vysadili ďalšie množstvo, mohol by nastať problém. Čím je menej potravy, tým je kondícia rýb slabšia,“ uviedol. Ryby, ktoré už dosahovali lovnú veľkosť, však do Domaše vysadili podľa plánu.
Nižšia hladina zároveň láka niektorých rybárov prichádzať autom bližšie k vode. „Je to zátopová zóna, čiže vstup autom tam nie je povolený. Rybárom to musíme vysvetľovať. Prístup k vode je zhoršený,“ doplnil.
Rozmnožovanie rýb môže sucho ovplyvniť najmä vtedy, keď na jar nestúpne hladina a nezaplaví pobrežné trávnaté porasty, na ktorých sa ryby vytierajú. Tento rok však boli podľa Alexoviča podmienky na neresenie priaznivé.
Horšia situácia v súvislosti so suchom je na menších vodných tokoch a plytkých rybníkoch v kraji. Napríklad v okrese Medzilaborce už niektoré potoky vyschli a počas horúčav zaznamenali na miestach s obmedzeným prítokom aj menšie úhyny rýb spôsobené nedostatkom kyslíka.
Hladina Domaše je oproti minulému roku mierne vyššia. Z nádrže v súčasnosti odtekajú približne dva kubické metre vody za sekundu, prítok dosahuje približne 0,8 kubického metra za sekundu. Slovenský vodohospodársky podnik režim vypúšťania upravil a pripravuje nový, flexibilnejší manipulačný poriadok.
Zníženie odtoku podľa Alexoviča nevyvolalo úhyn rýb v Ondave pod nádržou. Kvalitu vody a dôležité ukazovatele spočiatku kontrolovali v týždňových intervaloch, pričom monitoring naďalej pokračuje. „Ani pri jednom z dôležitých ukazovateľov sme neklesli pod stanovenú hranicu. Rieka to zvládla a na Ondave sme nezaznamenali žiadne úhyny,“ dodal Alexovič.
Podľa neho má na aktivitu rýb väčší vplyv vysoká teplota vody ako samotná výška hladiny. V hlbokej nádrži sa však ryby môžu presunúť do chladnejších vrstiev, preto im aktuálne nedostatok kyslíka nehrozí.
Nízka hladina Domaše sa už vlani prejavila najmä na množstve prirodzenej potravy a pomalšom raste rýb. Rybársky zväz preto obmedzil vysádzanie menších kaprov. „Dvadsaťdva ton dvojročného kapra sme tam nenasadili, pretože rýb tam už bolo veľa. Keby sme tam vysadili ďalšie množstvo, mohol by nastať problém. Čím je menej potravy, tým je kondícia rýb slabšia,“ uviedol. Ryby, ktoré už dosahovali lovnú veľkosť, však do Domaše vysadili podľa plánu.
Nižšia hladina zároveň láka niektorých rybárov prichádzať autom bližšie k vode. „Je to zátopová zóna, čiže vstup autom tam nie je povolený. Rybárom to musíme vysvetľovať. Prístup k vode je zhoršený,“ doplnil.
Rozmnožovanie rýb môže sucho ovplyvniť najmä vtedy, keď na jar nestúpne hladina a nezaplaví pobrežné trávnaté porasty, na ktorých sa ryby vytierajú. Tento rok však boli podľa Alexoviča podmienky na neresenie priaznivé.
Horšia situácia v súvislosti so suchom je na menších vodných tokoch a plytkých rybníkoch v kraji. Napríklad v okrese Medzilaborce už niektoré potoky vyschli a počas horúčav zaznamenali na miestach s obmedzeným prítokom aj menšie úhyny rýb spôsobené nedostatkom kyslíka.
Hladina Domaše je oproti minulému roku mierne vyššia. Z nádrže v súčasnosti odtekajú približne dva kubické metre vody za sekundu, prítok dosahuje približne 0,8 kubického metra za sekundu. Slovenský vodohospodársky podnik režim vypúšťania upravil a pripravuje nový, flexibilnejší manipulačný poriadok.
Zníženie odtoku podľa Alexoviča nevyvolalo úhyn rýb v Ondave pod nádržou. Kvalitu vody a dôležité ukazovatele spočiatku kontrolovali v týždňových intervaloch, pričom monitoring naďalej pokračuje. „Ani pri jednom z dôležitých ukazovateľov sme neklesli pod stanovenú hranicu. Rieka to zvládla a na Ondave sme nezaznamenali žiadne úhyny,“ dodal Alexovič.