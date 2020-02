Horskí záchranári pomáhali turistom pod Ďumbierom i na Chopku

Liptovský Mikuláš 28. februára (TASR) - Horskí záchranári majú za sebou dva nočné výjazdy v oblasti Nízkych Tatier. Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke informovala, že najprv vo štvrtok (27. 2.) vo večerných hodinách požiadala záchranárov o pomoc štvorica českých turistov - traja muži a jedna žena.



"Na snežniciach sa vybrali z Chopku na Chatu M. R. Štefánika pod Ďumbierom. V oblasti za Demänovským sedlom v tme zišli z chodníka a dostali sa na snežniciach do neschodného zľadovateného terénu," uvádza HZS. Horskí záchranári im odišli na pomoc z južnej a severnej strany Chopku. Turistov našli aj podľa GPS súradníc, ktoré im poskytli. Po zateplení všetkým poskytli mačky, sedacie úväzy a pomocou istenia na krátkom lane im pomohli v zostupe smerom na Trangošku. Keďže všetci boli bez zranení, zostali ubytovaní na chate.



Krátko po polnoci následne HZS požiadali o pomoc pre 26–ročného muža slovenskej národnosti. Ten sa nachádzal na Chopku v Rotunde, opakovane upadal do bezvedomia a trpel kŕčovými stavmi. Záchranári HZS, ktorí sa práve vrátili zo zásahu v oblasti Ďumbiera, mu okamžite smerovali na pomoc. Na Chopok sa dostali pomocou skútra a následne lanovou dráhou. "Mužovi po príchode na miesto poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie. Následne bol spolu so záchranármi HZS zvezený kabínkovou lanovkou na Priehybu a odtiaľ skútrom transportovaný na Bielu púť. Tam si ho prevzala do opatery posádka rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračoval do nemocnice v Liptovskom Mikuláši," dodáva HZS a zároveň sa poďakovala zamestnancom strediska za mimoriadne spustenie lanovky, a tým urýchlenie záchrannej akcie.