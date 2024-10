V Nižnej Slanej pokračujú práce v bani, ktorá znečisťuje rieku Slaná

Nižná Slaná 18. októbra (TASR) - Práce v podzemných priestoroch bane v Nižnej Slanej v okrese Rožňava, ktorých cieľom je zastaviť výtok banských vôd do znečistenej rieky Slaná, napredujú pozitívne. Pristúpiť bude možné aj k ďalším fázam realizácie projektu. Na sociálnej sieti o tom v piatok v nadväznosti na nedávne kontrolné stretnutie informovala obec Nižná Slaná.



Kontrolné stretnutie v súvislosti s mimoriadnou situáciou pre znečistenie rieky Slaná banskými vodami sa v Nižnej Slanej konalo v stredu (16. 10.). Okrem zástupcov obce sa na ňom zúčastnili aj organizácie štátnej správy, ktoré sa podieľajú na záchranných prácach. Cieľom bolo prediskutovať postup prác v podzemní bane, ktoré podľa samosprávy napredujú dobre.



"Obec v spolupráci so štátnym podnikom Rudné bane taktiež v blízkosti výtoku pri štôlni Gabriela pripravujú aj priestory na budúcu čističku banských vôd. Vďaka čističke bude možné prečistiť banské vody a do budúcna zabrániť tomu, aby sa environmentálna havária na rieke Slaná opakovala," priblížila samospráva.



Práce v podzemných priestoroch bane v Nižnej Slanej začala Hlavná banská záchranná stanica realizovať v druhej polovici júla. Ich cieľom je zastaviť výtok banských vôd do znečistenej rieky Slaná. Nadväzovať by na ne v budúcnosti mala montáž potrubných prepojení v podzemí či umiestnenie technológie na čistenie banských vôd.



Kontamináciu vody v rieke Slaná v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná potvrdili na začiatku roka 2022. Výsledky prvotných rozborov vody preukázali prekročenú hodnotu železa, mangánu, síranov či výskyt arzénu. Ešte pred letom 2022 zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Na riešenie znečistenia Slanej vyčlenila vláda začiatkom júna 1,5 milióna eur.



Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia. Regionálne veterinárne a potravinové správy tiež začiatkom augusta vydali opatrenie, ktorým sa zakazuje lov a konzumácia rýb vylovených z rieky Slaná. Dôvodom sú výsledky laboratórnych vyšetrení realizovaných od septembra 2022 do júna tohto roka, ktoré preukázali, že v svalovine rýb sa zvyšuje koncentrácia arzénu.