Nižná Slaná víta vyčlenenie zdrojov na riešenie rieky Slaná

Nižná Slaná 6. júna (TASR) - Obec Nižná Slaná v okrese Rožňava víta stredajšie (5. 6.) rozhodnutie vlády o vyčlenení 1,5 milióna eur na riešenie znečistenia rieky Slaná. Samospráva verí, že po tomto kroku sa budú môcť začať práce, ktoré zabránia opakovaniu sa ekologickej katastrofy, ku ktorej došlo pred vyše dvoma rokmi. Obec to skonštatovala na sociálnej sieti.



"Po viac ako dvoch rokoch od začiatku ekologickej katastrofy na rieke Slaná sa konečne dostávame do bodu, keď by sa u nás mohlo realizovať efektívne a dlhodobé riešenie vytekania banských vôd z bývalých baní v Nižnej Slanej," uviedla samospráva.



Obec tiež skonštatovala, že doterajšie záchranné práce, ktoré boli realizované v podzemí, boli len dočasného charakteru. "My v samospráve sme len veľmi márne čakali na to, kedy dôjde k realizácii ďalších nutných opatrení pre zabezpečenie baní a zamedzenie výtoku banských vôd do rieky Slaná," uviedla obec. Samospráva verí, že štátne orgány budú rýchlo konať, keďže situácia so znečistením rieky sa podľa nej v poslednej dobe zhoršuje.



O vyčlenení 1,5 milióna eur na riešenie znečistenia rieky Slanej rozhodla vláda na svojom stredajšom rokovaní na základe informácie o narastajúcom objeme vytekajúcej kontaminovanej vody. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dokumente upozornilo, že výtok znečistených vôd narástol z objemu dva litre za sekundu na súčasných päť litrov za sekundu. Vyčlenené financie majú byť použité najmä na obmedzenie vtekania banských vôd do hlbokých častí bane, a tým zabránenie ich následnej kontaminácii a vytekaniu na povrch a do rieky Slaná.



Kontamináciu vody v rieke Slaná v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná potvrdili na začiatku roka 2022. Výsledky prvotných rozborov vody preukázali prekročenú hodnotu železa, mangánu, síranov či výskyt arzénu. Ešte pred letom 2022 zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, vyhlásila vláda mimoriadnu situáciu.