Nižná Slaná žiada štát, aby čím skôr riešil znečistenie rieky Slaná

Nižná Slaná 14. marca (TASR) - Obec Nižná Slaná v okrese Rožňava žiada štát, aby začal čo najrýchlejšie riešiť znečistenú rieku Slaná, kým nenastane ekologická katastrofa. Obec o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že aplikovať by sa dali dočasné riešenia, ako napríklad filtre či kontajnerové čističky.



"Hrdzavá farba rieky Slanej už znepokojuje čoraz viac ľudí a zasahuje čoraz väčšie územie. Takto sfarbená voda sa nachádza ešte aj za Tornaľou, čo je 50 kilometrov od šachty Gabriela, z ktorej takto sfarbená voda vyteká," uviedla samospráva.



V piatok (11. 3.) sa na Okresnom úrade (OÚ) v Rožňave a následne aj v areáli bývalého baníckeho závodu Siderit uskutočnilo stretnutie, na ktorom sa zúčastnili pozvaní zástupcovia samospráv, okresného úradu, odborníci na environmentálnu problematiku, zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR a poslanci. Mali tam riešiť znečistenie rieky a tiež navrhnúť adekvátne opatrenia.



"My ako samospráva budeme, samozrejme, vyvíjať tlak na to, aby riešenie, aj keby bolo len dočasné, bolo prevedené do praxe čo najrýchlejšie," deklaruje obec Nižná Slaná.



Rieka Slaná sa v polovici februára sfarbila dočervena. Príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v Nižnej Slanej. Úrady, ktoré situáciu v rieke monitorujú, odobrali vzorky vody a momentálne čakajú na ich laboratórne výsledky.



Banský závod Siderit fungoval v Nižnej Slanej od roku 1975 do roku 2008, keď skončil v krachu. Súčasťou podniku bola i úpravňa rudy. Podľa štátneho podniku Rudné bane si spoločnosť po ukončení ťažby nesplnila svoje záväzky týkajúce sa likvidácie banských diel, nevyhnutné opatrenia preto v roku 2012 realizoval podnik. Rudné bane v súčasnosti spracovávajú návrh na zaradenie výtoku podzemných vôd do registra environmentálnych záťaží.