Nižný Hrabovec novou infraštruktúrou zvýši bezpečnosť rómskej komunity

Nižný Hrabovec 17. februára (TASR) – Obec Nižný Hrabovec v okrese Vranov nad Topľou realizuje v tomto roku dva projekty rozširujúce cestnú infraštruktúru. Vďaka dotácii z ministerstva vnútra skvalitní prístup obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity (MRK) k objektom občianskej vybavenosti, z príspevku od MAS Pod hradom Čičva vybuduje chodník pre väčšiu bezpečnosť chodcov pohybujúcich sa popri ceste druhej triedy. Potvrdila to pre TASR starostka obce Marcela Pčolinská.



Na projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec" získala obec od rezortu vnútra dotáciu vo výške viac ako 241.000 eur. Vranovská spoločnosť Mourez, s ktorou obec podpísala zmluvu o dielo na rekonštrukciu a výstavbu ciest, chodníkov a odstavných plôch, sa zaviazala práce spolu vo výške takmer 256.000 eur zrealizovať do šiestich mesiacov. Samospráva bude projekt spolufinancovať z vlastných zdrojov.



Z dotácie od MAS vo výške 60.000 eur má podľa Pčolinskej vzniknúť v apríli takmer 200 metrov nového chodníka. "Ide o výstavbu nového chodníka pri ceste druhej triedy, kde je veľká premávka áut, zatáčka v tvare U a veľmi malé možnosti vyhnúť sa autu," ozrejmila s tým, že súčasťou nového chodníka majú byť aj inovatívne prvky. Bude mať zabezpečenú dažďovú kanalizáciu, podložie so zeolitom na zachytávanie ropných prvkov a nečistôt z cesty, reflexný prvok medzi cestou a chodníkom či vyobrazenie erbu obce a erbu kaštieľa.



Aj napriek rozsiahlym projektom, ktoré bude obec v oblasti cestnej infraštruktúry realizovať tento rok, by si stav ďalších obecných ciest a chodníkov vyžadoval podľa Pčolinskej investície vo výške ďalších 200.000 eur.