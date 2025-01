Nižný Hrabovec pripravuje novú čističku, reaguje na problémy s Bukózou

Nižný Hrabovec 24. januára (TASR) - Obec Nižný Hrabovec v okrese Vranov nad Topľou plánuje výstavbu vlastnej čistiarne odpadových vôd (ČOV). Tento projekt je reakciou na hrozbu odstavenia ČOV, ktorá sa nachádza v areáli spoločnosti Bukóza Holding. Ako pre TASR uviedol starosta obce Alojz Jonek, zastavenie ČOV v areáli firmy by obci spôsobilo problémy. Odpadové vody by museli vyvážať, čo by bolo pre obec finančne náročné.



Čistička v Bukóze spracovávala splaškové vody z obce takmer 30 rokov. Spoločnosť v súčasnosti čelí problémom, ktoré vyústili do konkurzu viacerých spoločností holdingu. Starosta potvrdil, že o plánovanom vypnutí ČOV ich informoval majiteľ začiatkom decembra. "Ihneď sme podali opatrenie na súd, aby sme zabránili odstávke. Krajský súd poslal vyjadrenie, že majiteľ Bukózy je povinný pokračovať v čistení našich splaškových vôd. Zatiaľ teda čistiareň funguje," dodal starosta.



Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o plánovaní výstavby novej obecnej čistiarne odpadových vôd. "Je to dlhodobý proces, ktorý potrvá dva až tri roky. Veríme však, že dovtedy sa situácia v Bukóze stabilizuje alebo sa nájde iný subjekt, ktorý bude pokračovať v prevádzke," vysvetlil Jonek.



Starosta informoval, že o probléme boli upovedomené príslušné orgány vrátane okresného úradu (OÚ) a odboru pre životné prostredie.



"Podľa vyjadrenia odboru krízového riadenia OÚ Vranov nad Topľou, v prípade vzniku priameho ohrozenia života, zdravia a majetku obyvateľstva bude vyhlásená mimoriadna situácia v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva a ďalej sa bude postupovať v zmysle krízových plánov na riešenie mimoriadnych udalostí tohto druhu," uviedol hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.