Nižný Hrabovec vyhlásil mimoriadnu situáciu pre ČOV v areáli Bukózy

Nižný Hrabovec 10. apríla (TASR) - V obci Nižný Hrabovec v okrese Vranov nad Topľou bola vyhlásená mimoriadna situácia. Dôvodom je ukončenie prevádzky technologického zariadenia na čistenie odpadových vôd. Ako pre TASR uviedol starosta obce Alojz Jonek, pre obec nastala krízová situácia a odpadové vody musia denne vyvážať autami.



„Vyhlásili sme mimoriadnu situáciu 1. apríla o 12.00 h. Odvtedy nám zatiaľ prečerpávajú autá od firmy, ktorá s nami dlhodobo spolupracovala,“ uviedol starosta s tým, že aktuálne vyberajú najvýhodnejšiu ponuku na vývoz. „Autá prídu do poslednej prečerpávacej stanice, odkiaľ sme odpadové vody tlačili do areálu Bukóza, odtiaľ sa vyvážajú do čistiarní odpadových vôd (ČOV) v okolitých obciach,“ dodal Jonek s tým, že prichádzajú raz denne a ide o približne 11 áut.



Odhadujú, že toto opatrenie bude obec stáť asi 30.000 eur mesačne. Absolvovali aj stretnutia v Bratislave na krízovom štábe Ministerstva vnútra (MV) SR, kde im bolo povedané, že im môžu finančne pomôcť. „Ministerstvo vnútra sa o tento problém aktívne zaujíma od jeho vzniku a oboznámení sa s ním. Cieľom je predísť znečisteniu životného prostredia a ohrozeniu obyvateľov obce a blízkych oblastí,“ uviedli z tlačového oddelenia MV.



V obci tiež zriadili komisiu, ktorá skontroluje, či nedochádza k odvádzaniu dažďovej vody do kanalizácie. „Obíde celú obec, z domu do domu, a kto to má, musí to zrušiť, pretože sa tam navyšuje objem tej odpadovej vody,“ dodal Jonek.



Obec využívala takmer 30 rokov ČOV v areáli spoločnosti Bukóza Holding, ktorá je v konkurze. V decembri 2024 sa dozvedeli, že sa uvažuje o vypnutí ČOV a obrátili sa na súd so žiadosťou o neodkladné opatrenie. Spoločnosť Bukocel, s ktorou mali podpísanú zmluvu, im v marci vypovedala zmluvu. Ako doplnil právny zástupca obce Ján Lengvarský, spoločnosť Bukocel podala proti neodkladnému opatreniu odvolanie, o ktorom ešte nebolo rozhodnuté. "Zároveň má obec obavu, že Bukocel, predovšetkým vzhľadom na vyhlásený konkurz spoločnosti, nebude pokračovať v čistení odpadových vôd. Preto sa nespoliehali na rozhodnutie súdu, ale museli, v snahe minimalizovať riziko vzniku škody na životnom prostredí, konať,“ dodal.



V Nižnom Hrabovci už pripravujú aj výstavbu novej ČOV, majú pripravený pozemok aj vybratého projektanta.