V areáli ihriska v Nižnom Hrušove postavia požiarnu zbrojnicu

Nižný Hrušov 8. júla (TASR) - V areáli futbalového ihriska v Nižnom Hrušove vo Vranovskom okrese postavia požiarnu zbrojnicu. Obec na tieto účely získala dotáciu vo výške 30.000 eur z Ministerstva vnútra SR. Zbrojnica by mala mať priestor na dve parkovacie miesta, sušiareň na hadice a miestnosť na administratívu a schôdze. Realizácia by sa mala začať na jeseň, ukončiť ju plánujú do roka.



Podľa predsedu miestneho Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Petra Marjova by mala postačovať na všetko, čo potrebujú. "Momentálne sme na dvoch miestach. Pri základnej škole nám parkuje auto, ďalšia časť je umiestnená pod obecným úradom, kde máme uložené hadice a ostatné veci do zálohy," vysvetlil pre TASR. Nový objekt im prácu uľahčí v tom, že budú mať všetko na jednom mieste. "Aj ľudia budú vedieť, keby niečo, že môžu ísť tam," doplnil.



Dobrovoľný hasičský zbor funguje v obci 25 rokov. "Momentálne máme 30 členov. Každý mesiac mi pribudne jeden, dvaja ďalší, postupne sa tak rozrastáme," priblížil s tým, že to považuje za pozitívum, keďže v okolí sú podľa jeho slov jedinou obcou, ktorá má fungujúci DHZ. "Bolo by fajn, že by sme to aj my vedeli nejako pokryť, aby sme znížili riziko nehôd a majetkových škôd, ktoré môžu nastať," podotkol. Podľa jeho ďalších slov ich väčšinou privolávajú k prívalovým povodniam a veterným pohromám.



Hasičské súťaže momentálne z dôvodu plánovanej výstavby zbrojnice vynechávajú, prestať s nimi nadobro však neplánujú. Chceli by v tejto súvislosti založiť aj detský tím Dráčik, v rámci ktorého by sa venovali žiakom od prvého do piateho ročníka základnej školy. "Aby sme s nimi mohli chodiť reprezentovať obec i školu," poznamenal Marjov s tým, že by to mohli byť zároveň nástupcovia starších dobrovoľníkov.