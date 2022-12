Nižný Slavkov pozastavil pre vandalizmus práce na projekte výstavby vo

Nižný Slavkov 15. decembra (TASR) - Obec Nižný Slavkov v okrese Sabinov pozastavila z dôvodu poškodenia vrtu práce na projekte výstavby vodovodu. Ako pre TASR uviedol starosta Jozef Kamenický, najväčším problémom, ktorý obec dlhodobo rieši, je prístup k vode do osady pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity (MRK).



"Ako zdroj pitnej vody majú v osade vykopanú studňu, ktorú si zdevastovali, zahádzali odpadkami, poškodili ručné čerpadlo na vodu a tým zničili zdroj pitnej vody. Z tohto dôvodu sa u samosprávy sťažovali, že nemajú pitnú vodu a žiadali, aby im obec zabezpečila vodu," uviedol Kamenický.



Obci sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, na projekt zlepšenia prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Nižný Slavkov vo výške takmer 87.000 eur.



Zhotoviteľ po prevzatí staveniska v novembri podľa starostu zistil poškodenie vrtu. "Konštatoval, že vrt je pravdepodobne zasypaný v celej hĺbke približne 40 metrov. Z tohto dôvodu nie je možné pokračovať v stavebných prácach," vysvetlil Kamenický s tým, že obec v jeho zastúpení podala na polícii trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za poškodenie zariadenia. Rezortu vnútra ako riadiacemu orgánu oznámila, že zhotoviteľ z dôvodu vrtu nemôže ďalej pokračovať v stavebných prácach.



"Ak by sme chceli pokračovať, musí sa urobiť nový vrt s hydrodynamickými skúškami, čo predstavuje niekoľko tisíc eur navyše," dodal Kamenický. Polícia pre TASR uviedla, že na základe oznámenia starostu obce Nižný Slavkov, ako aj obhliadky miesta činu, začala trestné stíhanie za prečin poškodzovania a ohrozovania všeobecne prospešného zariadenia.



"K veci bol zatiaľ vypočutý starosta obce Nižný Slavkov, ktorý do konania predložil požadované listinné doklady. Spôsobená škoda nie je doposiaľ presne vyčíslená," uviedol pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.