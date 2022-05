NKÚ i PMÚ vyhodnocujú podnet od Termmingu pre Staré Mesto

Bratislava 31. mája (TASR) – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR i Protimonopolný úrad (PMÚ) SR evidujú podnet od spoločnosti Termming, ktorá nesúhlasí s nedávnym návrhom vedenia bratislavského Starého Mesta vymeniť dodávateľa tepla bez verejnej súťaže, ale cez tzv. osobitný zreteľ. Obe štátne inštitúcie sa podaným podnetom zaoberajú a informácie vyhodnocujú. Pre TASR to uviedli z ich tlačových oddelení.



"Odborné útvary v rizikovej analýze vyhodnotia informácie z tohto podnetu a následne sa rozhodne, či bude táto téma zaradená do plánu kontrol," skonštatoval Marek Papajčík z odboru komunikácie NKÚ. Ak podnet obsahuje relevantné informácie a dôkazy, môže ho úrad odstúpiť tým inštitúciám, ktoré sú oprávnené priamo konať.



NKÚ pripomína, že ročne dostáva množstvo podnetov, zároveň je v jeho pôsobnosti takmer 20.000 subjektov, v ktorých môže vykonať kontrolu. "Tým, že kontrolné akcie sú výsledkom cieleného procesu a máme tiež limitované personálne kapacity, nie je možné pozitívne zareagovať na každé doručené podanie," podotkol Papajčík. Úrad môžu vykonaním kontroly zaviazať len poslanci Národnej rady SR.



Na margo využitia prípadu hodného osobitného zreteľa NKÚ zdôrazňuje, že jeho využitie zákon umožňuje, avšak len vo výnimočných prípadoch. A to vtedy, keď nie je možné organizovať súťažné, trhové či transparentné prostredie formou verejnej súťaže. Aj podľa metodického usmernenia Ministerstva financií SR sa môže osobitný zreteľ využiť napríklad v prípadoch prevodov či prenájmov majetku na verejnoprospešné účely či pri nízkej hodnote či výmere. "Uzavretie zmluvy na 20 rokov, ktorá zahŕňa aj dodávku tepla v hodnote niekoľko desiatok miliónov eur priamym zadaním (jej schválenie prípadom hodným osobitného zreteľa) bez transparentnej verejnej súťaže, sa javí ako zásadné obchádzanie a porušenie zákona o verejnom obstarávaní," skonštatovala preto nedávno spoločnosť Termming.



Podnetom sa zaoberá aj PMÚ. "Momentálne nie je možné zverejniť bližšie informácie o prebiehajúcom prešetrovaní danej veci," doplnila hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská. Koná tiež Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), na ktorý sa spoločnosť Termming rovnako obrátila. "Môžem potvrdiť, že ÚVO v danej veci eviduje podnet, ktorým sa zaoberá," povedala hovorkyňa úradu Janka Zvončeková.



Staromestský miestny úrad predložil nedávno poslancom materiál o vypovedaní zmluvy so súčasným nájomcom tepelných a energetických zariadení a uzatvorení zmluvy na 20 rokov s novým dodávateľom, štátnou spoločnosťou MH Teplárenský holding. Ako argument uvádza vysoké ceny za teplo či dlhodobé sťažnosti obyvateľov, ktorí situáciu riešili aj odpojením sa od centrálneho systému a vybudovaním vlastných kotolní. Rokovania s MH Teplárenským holdingom začalo vedenie samosprávy aj pre avizované zvyšovanie cien tepla od jesene. Nového nájomcu navrhol úrad schváliť osobitným zreteľom, nie verejnou obchodnou súťažou. Návrh sa medzi poslancami nevyhol kritike, cez poslanecký zbor neprešiel.