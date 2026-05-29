NKÚ: Starnúci vozový park zvyšujú tlak na regionálnu dopravu
Cieľom kontroly bolo preveriť zmluvné vzťahy a financovanie regionálnej autobusovej dopravy v NSK a TSK a či kraje postupovali v súlade s právom EÚ aj slovenskou legislatívou.
Autor TASR
Nitra 29. mája (TASR) - Rastúce straty a starnúci vozový park zvyšujú tlak na regionálnu autobusovú dopravu. V posledných rokoch rastú náklady, klesajú rozpočty a zhoršuje sa technický stav vozidiel. Priemerná ročná strata dopravcov v regionálnej autobusovej doprave dosiahla v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) 28 miliónov eur a v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 34 miliónov eur. Vyplýva to z najnovších zistení Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.
Kontrola NKÚ bola zameraná na regionálnu autobusovú dopravu v NSK a TSK za obdobie rokov 2019 až 2024. Tá poukázala aj na starnutie autobusov. Ich priemerný vek v rokoch 2022 až 2024 bol 7,8 roka v NSK a 10,4 roka v TSK.
Cieľom kontroly bolo preveriť zmluvné vzťahy a financovanie regionálnej autobusovej dopravy v NSK a TSK a či kraje postupovali v súlade s právom EÚ aj slovenskou legislatívou. V rokoch 2022 až 2024 zabezpečovali dopravu v TSK spoločnosti SAD Trenčín a SAD Prievidza, v NSK skupina Arriva. Tá ročne prepravila viac ako 14 miliónov cestujúcich pri odjazdení viac ako 22 miliónov tarifných kilometrov. Dopravcovia v TSK prepravili ročne viac ako 17 miliónov cestujúcich pri viac ako 21 miliónoch tarifných kilometroch.
Financovanie dopravy je závislé od samosprávnych rozpočtov, pričom tržby pokrývajú približne tretinu nákladov. V rokoch 2022 až 2024 vynaložil NSK na regionálnu autobusovú dopravu 87 miliónov eur a TSK 103 miliónov eur. Rast nákladov súvisí najmä so mzdami vodičov, poplatkami za vstupy na autobusové stanice, mýtom, pohonnými látkami, opravami a údržbou. Zvyšujúca sa strata dopravcov a tlak na rozpočty z dôvodu nižších príjmov samosprávnych krajov môžu prispieť k negatívnym obmedzeniam a viesť k zníženiu počtu spojov alebo k zvyšovaniu cien cestovného, upozornil NKÚ.
Výsledky kontroly poukázali na výrazný nárast priemerného veku autobusov v TSK. „Okrem potenciálneho zvýšenia bezpečnostného rizika sa prejavuje aj vyššia poruchovosť, nižšia spoľahlivosť a tým vyššie náklady na údržbu a opravy, ako aj vyššie emisie a zhoršené environmentálne parametre,“ povedal podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo. Starnutie vozového parku sa prejavuje aj vyššími nákladmi na opravy a údržbu, najmä v TSK, kde sa priemerný vek autobusov zvýšil. To má vplyv nielen na ekonomiku, ale aj na kvalitu a spoľahlivosť služieb.
Ak hrozí prerušenie regionálnej autobusovej dopravy, samosprávne kraje môžu dočasne prijať mimoriadne opatrenia, aby obyvatelia nestratili prístup k základnej doprave. Tieto opatrenia majú byť len krátkodobým riešením, najviac na dva roky, a slúžia na preklenutie krízovej situácie do času, kým sa zabezpečí nový dopravca cez verejné obstarávanie. NSK takéto núdzové opatrenia v kontrolovanom období nevyužil, zatiaľ čo TSK ich po neúspešných súťažiach opakovane uplatnil a dopravcom SAD Trenčín a SAD Prievidza prikázal pokračovať v službách až do októbra 2027, hoci dopravcovia upozornili na zastaraný vozový park.
Kontrola NKÚ tiež zistila, že Ministerstvo dopravy SR do ukončenia kontroly nevypracovalo Národný plán dopravnej obslužnosti, hoci ide o zákonnú povinnosť od 1. januára 2024. V dôsledku toho nemohli byť plány dopravnej obslužnosti na úrovni krajov zosúladené s národným plánom. V NSK nebol plán dopravnej obslužnosti aktualizovaný v zákonom stanovenej lehote raz za desať rokov. V TSK plán neobsahoval spôsob výpočtu ani harmonogram poskytovania príspevku z verejného rozpočtu na dopravu, čo je povinná náležitosť.
V oblasti zmluvných vzťahov kontrola poukázala na nedostatky pri zverejňovaní dodatkov. TSK dva dodatky k zmluvám o službách vo verejnom záujme nezverejnil vôbec a dva zverejnil po zákonom stanovenej lehote, čím porušil zákon o slobodnom prístupe k informáciám aj Občiansky zákonník. Takýto postup mohol mať za následok ich neúčinnosť.
NKÚ konštatuje, že zabezpečovanie regionálnej autobusovej dopravy si vyžaduje dôslednejšie dodržiavanie legislatívy, systematické plánovanie a transparentnejšie riadenie financií aj zmluvných vzťahov, aby verejná služba zostala dostupná, spoľahlivá a udržateľná pre občanov.
