Lesníci: Zmena klímy si žiada prírode bližšie obhospodarovanie lesov

Zvolen 2. septembra (TASR) - Aj keď lesnícki odborníci v najbližších desaťročiach nepredpokladajú radikálnu zmenu klímy, ktorá by ohrozila existenciu lesov na Slovensku, adaptačné opatrenia, ktoré by na tieto zmeny reagovali, treba podľa vedeckých pracovníkov z Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene realizovať čo najskôr.



"Vo všeobecnosti je to najmä podpora prírode bližšieho obhospodarovania lesov, podpora druhovo pestrejších lesov, zlepšovanie vekovej a priestorovej štruktúry lesných porastov či zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy, ktorá umožňuje využitie prirodzenej variability drevín aj z hľadiska ich odolnosti," uviedol pre TASR hovorca NLC Igor Viszlai.



Treba však podľa neho overovať a hodnotiť rôzne prístupy bez šablónovitých riešení. "Prakticky to znamená širokú škálu prístupov od dôkladného sledovania vývoja pralesovitých zvyškov lesov a ich schopnosti adaptácie až po tzv. asistovanú migráciu v najrizikovejších oblastiach južného Slovenska, teda zvažovať aj umelú obnovu drevinami pochádzajúcimi z južnejších oblastí Európy," priblížil.



Nevyhnutné je tiež kvalitné a dôkladné zabezpečovanie bežných preventívnych opatrení z hľadiska výskytu škodlivých činiteľov, ale aj sledovanie vývoja všetkých zložiek lesných ekosystémov - nielen drevín, teda vplyvu meniacej sa klímy na vodný režim, pôdy, nedrevnatú vegetáciu, a teda komplexne hodnotiť opatrenia z hľadiska všetkých ekosystémových služieb lesa. "Meniaca sa klíma znamená navyše zmenu podmienok aj pre iné živé organizmy, a teda sa zvyšuje napríklad riziko nežiaducich vplyvov škodlivého hmyzu," pripomenul.