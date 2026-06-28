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NMG vďaka projektom obohatilo svoje zbierky o 244 nových predmetov
Vďaka jednému z projektov múzeum rozšírilo svoje zbierky o 154 kusov historického skla vyrobeného prevažne v druhej polovici 20. storočia v dnes už neexistujúcich novohradských sklárňach.
Autor TASR
Lučenec 28. júna (TASR) - Novohradské múzeum a galéria (NMG) v Lučenci rozšírilo v tomto roku svoj zbierkový fond o 244 nových predmetov. Vďaka trom akvizičným projektom získalo historické sklenené výrobky zo zaniknutých novohradských sklárni, predmety z niekdajších lučeneckých smaltovní i ukážky tradičného odevu, bytového textilu a ľudovej sklárskej výroby. TASR o tom informovala riaditeľka NMG Michaela Škodová.
Vďaka jednému z projektov múzeum rozšírilo svoje zbierky o 154 kusov historického skla vyrobeného prevažne v druhej polovici 20. storočia v dnes už neexistujúcich novohradských sklárňach. „Významnou súčasťou akvizície bolo nadobudnutie niekoľkých súprav Zlatej Zuzany, ktoré podstatne rozšírili a skvalitnili existujúcu zbierku múzea. Súčasťou akvizície boli aj masívne vázy z hutného skla a výrobky z prejímaného skla,“ priblížila Škodová.
Ďalší akvizičný projekt bol zameraný na smaltované výrobky zo zaniknutých lučeneckých smaltovní. Múzeu sa podarilo získať 38 výrobkov z bývalých podnikov Sternlicht a Rakottyay. Mimoriadne cennými sú zdobené reprezentatívne výrobky, ktoré boli zhotovené na osobitné objednávky významných zákazníkov.
NMG vďaka externým zdrojom realizovalo aj akvizičný projekt s názvom Dve tváre Novohradu, ktorého cieľom bolo poukázať na pestrosť kultúrnych prejavov v regióne. „Projekt prezentuje na jednej strane pastiersko-roľnícku kultúru, ktorá sa v obci Ábelová zachovala až do polovice 20. storočia, a na druhej strane rozvoj sklárskeho priemyslu na severovýchode regiónu od 19. storočia, predovšetkým v obci Katarínska Huta,“ uviedla Škodová s tým, že múzeu sa podarilo zakúpiť 34 kusov tradičného odevu a bytového textilu a 18 kusov ľudového skla.
Vďaka jednému z projektov múzeum rozšírilo svoje zbierky o 154 kusov historického skla vyrobeného prevažne v druhej polovici 20. storočia v dnes už neexistujúcich novohradských sklárňach. „Významnou súčasťou akvizície bolo nadobudnutie niekoľkých súprav Zlatej Zuzany, ktoré podstatne rozšírili a skvalitnili existujúcu zbierku múzea. Súčasťou akvizície boli aj masívne vázy z hutného skla a výrobky z prejímaného skla,“ priblížila Škodová.
Ďalší akvizičný projekt bol zameraný na smaltované výrobky zo zaniknutých lučeneckých smaltovní. Múzeu sa podarilo získať 38 výrobkov z bývalých podnikov Sternlicht a Rakottyay. Mimoriadne cennými sú zdobené reprezentatívne výrobky, ktoré boli zhotovené na osobitné objednávky významných zákazníkov.
NMG vďaka externým zdrojom realizovalo aj akvizičný projekt s názvom Dve tváre Novohradu, ktorého cieľom bolo poukázať na pestrosť kultúrnych prejavov v regióne. „Projekt prezentuje na jednej strane pastiersko-roľnícku kultúru, ktorá sa v obci Ábelová zachovala až do polovice 20. storočia, a na druhej strane rozvoj sklárskeho priemyslu na severovýchode regiónu od 19. storočia, predovšetkým v obci Katarínska Huta,“ uviedla Škodová s tým, že múzeu sa podarilo zakúpiť 34 kusov tradičného odevu a bytového textilu a 18 kusov ľudového skla.