NMG vydáva rozšírenú knihu Novohradská paličkovaná čipka

Lučenec 23. marca (TASR) - S rozšíreným vydaním publikácie s názvom Novohradská paličkovaná čipka, ktorej prvé vydanie vyšlo v roku 2019, prichádza v týchto dňoch Novohradské múzeum a galéria (NMG) v Lučenci. Vydať sa ju rozhodli po veľkom úspechu prvého vydania, keď sa celý náklad vypredal za niekoľko týždňov.



"Vzhľadom na to, že o publikáciu prejavili záujem aj čipkárky zo zahraničia, rozhodli sme sa pripraviť druhé vydanie v slovensko-maďarsko-anglickej mutácii," uviedla pre TASR jedna z autoriek knihy Michaela Škodová. "Prvé vydanie obsahovalo 15 nákresov, v rámci druhého vydania sme k nim pridali ďalších 14. Zároveň s tlačenou formou bude dostupná aj verzia vo forme e-knihy," doplnila.



NMG už v roku 2019 pripravilo projekt pod názvom Znovuoživenie novohradskej paličkovanej čipky. Tento počin vznikol z potreby oživiť záujem o novohradskú paličkovanú čipku, ktorá je z technického hľadiska jednou z najnáročnejších paličkovaných čipiek na území Slovenska a ktorá od 50. rokov 20. storočia až do roku 2018 nemala aktívnych pokračovateľov.



"Aj z dôvodu čoraz väčšieho záujmu samotných čipkárok vznikol nápad zostaviť publikáciu, ktorá by obsahovala niekoľko prekreslených motívov. Inšpiráciou pre nás boli publikácie, ktoré už vznikli o hontianskej paličkovanej čipke. Na spoluprácu sme prizvali čipkárku Ivetu Žlnkovú, ktorá pripravila technické nákresy vybraných paličkovaných čipiek zo zbierok NMG," priblížila Škodová.



Paličkovanej čipke sa v regióne ako posledné venovali v Ábelovej Anna Kúkelová, Katarína Kyseľová a Zuzana Jančová do 50. rokov 20. storočia. Ábelovské čipkárky plietli čipky aj pre okolité lazy a dediny, ako Polichno, Madačka, Nedelište, Lentvora. Taktiež sa jej venovali ženy v už zaniknutých obciach Turie Pole a Lešť.



Hlavným partnerom projektu druhého vydania publikácie Novohradská paličkovaná čipka je Fond na podporu umenia. Kniha bude oficiálne uvedená do života v priebehu mája 2023 v priestoroch NMG.